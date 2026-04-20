Si amplia e si rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali con la nuova Casa della Comunità Livorno Est, una struttura rinnovata che si inserisce nel più ampio piano di interventi finanziati dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, e da altri fondi pubblici.

Nel territorio livornese sono infatti in corso lavori per la ristrutturazione e la costruzione di presidi sanitari per un investimento complessivo pari a quasi 50 milioni di euro, a conferma dell’impegno nel potenziamento della sanità di prossimità.

“Con l’apertura della Casa della Comunità di Livorno Est compiamo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale, uno degli obiettivi strategici del Pnrr”, ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente alla cerimonia svolta a Livorno. “Investire in strutture moderne, accessibili ed integrate, significa garantire ai cittadini risposte più rapide ed efficaci, vicino ai luoghi di vita. Livorno aveva bisogno di una struttura, moderna e funzionale, di questo tipo. Quella di Livorno Est può essere definita un fiore all’occhiello della sanità toscana. Questo genere di strutture, veri e propri Hub territoriali, rispondono alle crescenti esigenze della sanità e dei servizi socio-sanitari in relazione ai territori che li ospitano”.

“Le Case di Comunità rappresentano il cuore del nuovo modello organizzativo”, ha detto l’assessora alla Sanità, Monia Monni, presente insieme a Giani. “Sono luoghi in cui professionisti diversi lavorano insieme, in modo integrato ed interconnesso, per assicurare presa in carico, continuità assistenziale e prossimità, rafforzando la sanità e l’intervento socio-sanitario a livello territoriale. Questa struttura, operativa notte e giorno, si presenta come un esempio concreto di sanità pubblica innovativa, capace di rispondere ai bisogni delle persone e di valorizzare il lavoro di squadra. Non possiamo che essere orgogliosi di quanto si inaugura oggi. Livorno aveva oggettivamente bisogno di avviare un Hub territoriale di questo tipo. Significativo è il rapporto di collaborazione con gli Enti locali e in particolare con il Comune per la realizzazione di questa struttura”.

All’inaugurazione della Casa di Comunità di Livorno Est erano presenti anche la vicepresidente della Regione, Mia Diop, nonché il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

Nel dettaglio, per la Casa della Comunità Livorno Est, struttura Hub zonale di riferimento, il finanziamento complessivo ammonta a 500 mila euro, coperti da fondi Pnrr. Gli interventi di adeguamento e riqualificazione hanno consentito di allineare la struttura agli standard previsti dal Dm 77 e configurandola come punto di riferimento integrato con le altre strutture Spoke del territorio (servizio di prossimità, ndr). L’edificio si sviluppa su tre livelli, ovvero piano terra, primo e secondo piano, per una superficie complessiva di quasi 4 mila metri quadrati.

“Mi fa particolarmente piacere presentare questa struttura rinnovata, che è Hub zonale di riferimento. Grazie a chi ha reso possibile l’intervento di adeguamento e riqualificazione, che si poneva come obiettivi principali la semplificazione dei percorsi, una distribuzione più razionale ed organica delle attività e la rispondenza ai criteri dell’accessibilità. La Casa di Comunità di Livorno Est offre dunque al bacino di riferimento un insieme di servizi, anche mediante modalità di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale. Le attività vengono garantite da una équipe multiprofessionale costituita da medici specialisti sia territoriali sia ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni a cui si uniscono medici e pediatri di famiglia, insieme anche agli infermieri”, ha affermato la direttrice generale dell’azienda Usl Toscana nord-ovest, Letizia Casani. Che ha aggiunto: “Nel nuovo modello di assistenza territoriale le strutture Hub come questa sono centri di riferimento per i servizi sanitari più complessi e per la continuità assistenziale, con la presenza medica assicurata senza sosta. Questa struttura opera quindi in stretto collegamento funzionale con tutti i servizi territoriali, tra cui anche la Centrale operativa territoriale e il Sistema emergenza urgenza sociale. Si configura quindi come fondamentale punto di riferimento per la comunità locale e come spazio aperto alla collaborazione con la comunità e con il tessuto associativo locale. Complessivamente nella zona Livornese sono in corso i lavori da Pnrr o altri fondi per un totale di 49.981.644,94 euro”.

La struttura sarà operativa sette giorni su sette, ventiquattr’ore su ventiquattro, ed offrirà ai cittadini servizi garantiti da equipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali ed infermieri di famiglia e di comunità. La presenza associata dei medici di famiglia in un’unica sede favorisce lo sviluppo di investimenti in diagnostica e tecnologie avanzate, contribuendo a migliorare la qualità e l’accessibilità delle cure.

Fonte: Regione Toscana

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