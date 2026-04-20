Centri estivi 2026 a Montespertoli, iscrizioni dal 4 al 20 maggio: tre progetti per bambini e ragazzi

Un'estate di gioco, scoperta e comunità. Il Comune di Montespertoli presenta l'edizione 2026 dei centri estivi, il servizio educativo e ricreativo che, anche quest'anno, accompagnerà bambine, bambini e ragazzi del territorio durante i mesi di giugno e luglio. Le iscrizioni si apriranno lunedì 4 maggio e resteranno aperte fino a mercoledì 20 maggio 2026, esclusivamente online attraverso la piattaforma SiMeal, con accesso tramite SPID, CIE o CNS/TS-CNS.

"I centri estivi, per questa Amministrazione, non sono un servizio accessorio: sono un pezzo del nostro modo di intendere la scuola e la comunità. Investire sull'estate dei bambini significa investire sul loro diritto a crescere, imparare e stare insieme anche quando le aule sono chiuse" – dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessora all'Istruzione del Comune di Montespertoli. "L'edizione 2026 conferma una proposta costruita con cura, con tre progetti distinti per le diverse fasce d'età. Dai giochi tradizionali dei più piccoli, al percorso di "Viva la strada viva" che porta i bambini della primaria a vivere il paese in dialogo con le botteghe e le realtà culturali del territorio, fino a "Ri-Creazione", con cui i ragazzi delle medie si prendono cura dei propri spazi scolastici. Ogni progetto ha un'identità precisa, pensata a partire dai bisogni concreti dei bambini e delle famiglie. Abbiamo scelto di confermare le tariffe, di mantenere l'esenzione totale per le famiglie con ISEE fino a 4.000 euro e lo sconto del 20% per chi iscrive più figli. Garantiamo l'inclusione degli utenti con disabilità e come ogni anno, la giornata di accoglienza dei bambini Saharawi, che è ormai parte dell'identità dei nostri centri estivi: nessun bambino deve restare fuori, né per ragioni economiche né per condizione personale. Un ringraziamento sincero – conclude l'Assessora – agli educatori di Coop.21, al personale scolastico e comunale, alle botteghe e alle realtà culturali che collaborano con noi. Montespertoli è davvero una comunità che educa insieme".

La gestione è affidata a Coop.21 Cooperativa Sociale e l'offerta è articolata in tre progetti, uno per ciascuna fascia d'età, con un filo conduttore comune: riscoprire il piacere di stare insieme, valorizzare gli spazi del paese e sperimentare il territorio come una grande aula a cielo aperto."Giochi senza tempo" per i più piccoli

Per la fascia 3-5 anni il centro estivo "Giochi senza tempo" si svolgerà alla scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Montagnana, in via Viuzzo 2, dal 1° al 28 luglio, in due turni da dieci giorni. Un'estate serena e inclusiva, ispirata ai giochi tradizionali, ai materiali semplici e alla riscoperta del gioco condiviso: laboratori motori, giochi con elementi naturali, costruzioni, musica, attività cooperative e letture animate, con un'uscita in piscina per ogni turno e una festa conclusiva. Il servizio si attiva con un minimo di 10 e un massimo di 40 bambini per turno.

"Viva la strada viva": la primaria scende in centro

Il progetto di punta per la fascia 6-11 anni si chiama "Viva la strada viva" e trasforma la pedonalizzazione del centro storico in un'opportunità educativa. Per sei settimane, dal 15 giugno al 24 luglio, i bambini della scuola primaria vivranno il paese da protagonisti: due mattine a settimana i laboratori tematici si svolgeranno direttamente nelle vie pedonali, in collaborazione con le botteghe e le realtà culturali del territorio. Nelle altre giornate, piscina il martedì e il giovedì e gite in aree verdi il mercoledì. La sede è il plesso della scuola secondaria di primo grado "R. Fucini" di via Verdi 15. Tre i turni previsti – 15-26 giugno, 29 giugno-10 luglio, 13-24 luglio – con un minimo di 10 e un massimo di 24 iscritti ciascuno.

"Ri-Creazione": i ragazzi curano la loro scuola

Per la scuola secondaria di primo grado, dai 11 ai 14 anni, arriva "Ri-Creazione": cinque settimane, dal 29 giugno al 31 luglio, che intrecciano attività ricreative, culturali e motorie con momenti di cura e abbellimento degli spazi scolastici. Pittura di pareti e porte, piccoli interventi di riqualificazione partecipata, giochi da tavolo, cineforum, musica e palestra: un percorso pensato per promuovere senso di appartenenza, responsabilità e cittadinanza attiva. Parte delle attività si svolgerà al CIAF di via Sonnino 13. Previste due uscite settimanali in piscina e una in aree verdi.

Una giornata per l'accoglienza dei bambini Saharawi

Nel mese di luglio, in collaborazione con il Comitato Pro Saharawi locale, i centri estivi ospiteranno una giornata dedicata all'accoglienza di una delegazione di bambini Saharawi e dei loro accompagnatori: un appuntamento diventato tradizione e simbolo della vocazione solidale del progetto educativo montespertolese.

Tariffe confermate, agevolazioni ISEE e sconto fratelli

L'Amministrazione comunale ha confermato le tariffe già in vigore, con esenzione totale per gli ISEE fino a 4.000 euro e fasce agevolate per i redditi più bassi. Agli utenti non residenti si applica la tariffa massima senza agevolazioni fiscali. È previsto uno sconto del 20% in caso di iscrizione contemporanea di due fratelli o sorelle e una riduzione proporzionale per gli utenti con disabilità che frequentano in orario ridotto, su valutazione dei servizi sociali della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Il pranzo è garantito dal soggetto gestore, con somministrazione nei refettori scolastici e monoporzioni a perdere nei giorni di uscita esterna. Il trasporto casa/centro estivo è disponibile a tariffa di compartecipazione, mentre i trasferimenti per piscina e gite sono coperti dall'Amministrazione con personale autista e accompagnatori del Comune.

Appuntamento con le famiglie il 5 giugno

La riunione organizzativa rivolta ai genitori è fissata per venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 17 alle 19, presso l'Auditorium del Centro Culturale Le Corti in via Sonnino 1. L'incontro sarà articolato in due turni: dalle 17 alle 18 per i genitori dei bambini della fascia 3-5 anni, dalle 18 alle 19 per la fascia 6-14 anni.

Come iscriversi

Le domande vanno presentate online sulla piattaforma https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php dal 4 al 20 maggio 2026. I posti saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo, con priorità ai bambini residenti. Presso lo Sportello Informativo del CIAF (via Sonnino 13, tel. 0571 600258, ciaf@comune.montespertoli.fi.it) è attivo un servizio di supporto alle iscrizioni il martedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.

Informazioni presso l'Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli (tel. 0571/600244-246-276, scuola@comune.montespertoli.fi.it) tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Per informazioni sulla gestione operativa: Coop.21 Cooperativa Sociale, tel. 055 630089, cellulare 329 2620308 (attivo durante i centri estivi), centriestivi@coop21.it.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate