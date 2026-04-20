Certaldo, il programma di celebrazioni dell'81esimo anniversario della Liberazione

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, il Comune di Certaldo promuove una giornata di commemorazione e partecipazione civile dedicata a uno dei passaggi più significativi della storia nazionale. La Liberazione rappresenta infatti la riconquista della libertà dopo gli anni della dittatura fascista e dell’occupazione nazista, nonché la nascita di un nuovo percorso democratico fondato sui valori della Costituzione.

Ricordare questa ricorrenza significa non solo rendere omaggio a chi ha lottato e sacrificato la propria vita, ma anche riaffermare con forza i principi di libertà, giustizia e pace che costituiscono le fondamenta della Repubblica.

Programma della giornata

La giornata si aprirà alle ore 8:00 con la deposizione delle corone al Cimitero Comunale, primo momento di raccoglimento e omaggio ai caduti.

Alle ore 9:00 è prevista la Santa Messa in suffragio dei Caduti, occasione di memoria e riflessione condivisa.

Il cuore delle celebrazioni si svolgerà a partire dalle ore 10:00, con la partenza del corteo da Piazza Boccaccio. Il corteo attraverserà Via 2 Giugno, Viale Matteotti e Via Trieste, per concludersi in Piazza della Libertà. Qui si terranno le orazioni ufficiali, seguite dalla deposizione della corona al Sacello ai Caduti. La cerimonia sarà accompagnata dalla Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla, che contribuirà a sottolineare la solennità del momento.

Le commemorazioni proseguiranno alle ore 11:45 con una cerimonia in località Fiano, ulteriore tappa significativa nel ricordo della storia locale legata alla Liberazione.

Nel pomeriggio, spazio all’approfondimento e alla partecipazione culturale con l’iniziativa promossa da ANPI – Sezione di Certaldo. Alle ore 17:00, presso il Macelli Public Space, si terrà l’incontro dal titolo “Memoria e attualità della Liberazione”, un momento di condivisione che unirà racconti, testimonianze, musica e poesia, per riflettere sul significato contemporaneo dei valori della Resistenza.

Con questo programma, l’Amministrazione comunale rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alle celebrazioni, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e a rafforzare il senso di comunità.

Fonte: Comune di Certaldo

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