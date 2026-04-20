Coldiretti Pistoia piange Carmelo Celso e Rindo Lunardi

Cronaca Pistoia
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Due gravi lutti hanno colpito Coldiretti Pistoia negli ultimi giorni con la scomparsa di Carmelo Celso, storico geometra dell’associazione, e di Rindo Lunardi, agricoltore e punto di riferimento per il territorio di Quarrata.

Oggi si celebrano i funerali di Carmelo Celso, 81 anni, che per oltre quarant’anni ha seguito numerosi lavori per conto della Federazione Coldiretti Pistoia, in particolare quelli legati all’attuale sede di via dell’Annona. È stato sindaco revisore della Coldiretti di Pistoia e ha curato, come tecnico, le pratiche di molti associati.

«Ci lascia un pezzo della nostra storia – dichiara Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia –. Carmelo ha ricoperto incarichi importanti per l’associazione con grande competenza e attaccamento. Alla figlia Cristina, alla moglie Gabriella e a tutta la famiglia va il cordoglio mio personale, del direttore, del consiglio e di tutta la struttura».

Nei giorni scorsi è scomparso a circa 80 anni anche Rindo Lunardi, storico agricoltore quarratino, che ha dedicato la propria vita al settore agricolo, contribuendo alla crescita dell’organizzazione come componente del Consiglio di Zona Coldiretti di Quarrata. È stato inoltre socio fondatore della cooperativa e frantoio PAM e socio del Consorzio Agrario di Pistoia.

Il presidente Fabrizio Tesi, il direttore Francesco Ciarrocchi e il consiglio direttivo di Coldiretti Pistoia e i dipendenti esprimono vicinanza alla famiglia.

La vita di Lunardi si è sviluppata attorno a tre punti centrali: la famiglia, con la moglie Valeria, i figli Letizia, Leonardo e Linda e gli amati nipoti; l’azienda agricola, condotta con passione sulle colline del Montalbano; il servizio alla Parrocchia di Lucciano, vissuto con profondo senso di comunità.

Fonte: Ufficio stampa

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