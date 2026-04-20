Controlli in Val di Cecina: trovato alla guida di un'auto rubata con patente ritirata, denunciato

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(Foto carabinieri Pisa)

Mattinata di controlli straordinari domenica 19 aprile da parte dei carabinieri tra Volterra, Pomarance e Riparbella. Nel corso delle verifiche i militari hanno denunciato in stato di libertà un 37enne, cittadino straniero, per ricettazione. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un'auto che, dagli accertamenti in banca dati, è risultata essere oggetto di furto perpetrato lo scorso 22 marzo nel comune di Bibbona (LI). Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e successivamente restituito al legittimo proprietario. Oltre alla denuncia per ricettazione, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per aver condotto il veicolo nonostante la patente di guida risultasse ritirata.

Durante l'attività sul territorio inoltre sono stati controllati 85 veicoli, di cui 25 motoveicoli, identificate 103 persone ed elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 2.400,00 euro.

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