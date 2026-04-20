È stata depositata in Consiglio Comunale una mozione congiunta, sottoscritta da tutte le forze politiche, con l’obiettivo di implementare strutturalmente e concretamente le azioni necessarie a contrastare e prevenire il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e dal gioco d’azzardo sul territorio empolese.

Il documento è il risultato di un percorso approfondito sviluppato all’interno della Terza Commissione Consiliare Permanente, attraverso audizioni, analisi dei dati territoriali e confronto diretto con i principali soggetti coinvolti, tra cui il SerD e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Un lavoro che ha consentito di costruire una visione comune su una delle emergenze sociali e sanitarie più complesse del nostro tempo.

La mozione propone una strategia articolata che integra prevenzione, cura, riduzione del danno e reinserimento sociale, valorizzando il ruolo delle istituzioni, delle scuole, del terzo settore e dell’intera comunità. Tra le azioni previste: l’istituzione di un tavolo tecnico permanente e di un tavolo di coordinamento periodico, il rafforzamento delle attività di prevenzione nelle scuole, campagne di comunicazione rivolte soprattutto ai giovani, la promozione di spazi di aggregazione sani e inclusivi, e il sostegno concreto ai percorsi terapeutici.

Particolare attenzione è rivolta alla fascia giovanile, sempre più esposta a comportamenti a rischio, e alla necessità di intervenire in modo tempestivo ed efficace per prevenire l’insorgere di dipendenze e le loro conseguenze, spesso gravi, sul piano individuale, familiare e sociale.

“Ringrazio tutte le forze politiche. Il deposito di questa mozione rappresenta un passaggio importante non solo per i contenuti, ma per il metodo con cui è stata costruita: un lavoro serio, condiviso e trasversale che dimostra come, di fronte a problemi complessi e profondamente dannosi per la nostra comunità, sia possibile e doveroso superare le divisioni politiche. Le dipendenze non sono un tema di parte, ma una responsabilità collettiva che richiede risposte concrete, coordinate e continuative nel tempo”, dichiara Jacopo Maccari, Presidente della Terza Commissione Consiliare.

“Con questo atto – prosegue Maccari – si pone una base solida per un impegno concreto dell’amministrazione, chiamata a mettere in campo tutti gli strumenti a propria disposizione per rafforzare la prevenzione, sostenere i percorsi di cura e costruire alternative sane, soprattutto per i più giovani. È un primo passo fondamentale per affrontare con serietà e determinazione una sfida che riguarda il presente e il futuro della nostra comunità.”

L’approvazione in Consiglio Comunale rappresenterà ora un momento fondamentale per tradurre questo lavoro condiviso in un impegno formale e operativo a beneficio della cittadinanza.

Jacopo Maccari | Presidente Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Empoli

Notizie correlate