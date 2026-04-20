Doppio Ponte di Vallina, i sindaci Pignotti, Scaletti e Boni scrivono a Salvini: "Avviare i lavori quanto prima"

Avviare quanto prima i lavori per il Doppio Ponte di Vallina. Un’opera strategica di interesse nazionale attesa da troppi anni dai cittadini. È la richiesta contenuta nella lettera che i sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve hanno inviato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

"A seguito di un lungo e articolato iter amministrativo e giudiziario, tutti i ricorsi presentati in merito all’opera si sono conclusi con esito favorevole alla sua realizzazione - scrivono Francesco Pignotti, Cristina Scaletti e Carlo Boni, ripercorrendo le tappe dell’iter autorizzativo -. La Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, indetta dal ministero, ha espresso pareri positivi alla realizzazione dell’intervento e la conclusione della progettazione esecutiva risulta ormai imminente".

Alla luce di tali elementi, i tre sindaci chiedono a Salvini “un incontro urgente per affrontare il tema del finanziamento dell’opera e assicurarsi che ANAS proceda quanto prima alla pubblicazione della gara d’appalto e al conseguente avvio dei lavori”.

Una nuova richiesta di accelerare dunque su un’infrastruttura, ricordano Pignotti, Scaletti e Boni, determinante e strategica “non solo per la mobilità e la sicurezza del territorio fiorentino, ma per il miglioramento dei trasporti su tutta la direttrice tra Romagna e area Fiorentina, attesa ormai da troppi anni dalle nostre comunità”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa