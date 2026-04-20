Elezioni comunali a Pistoia: asse Capecchi-Nesi per il centrosinistra

Si è appena conclusa la conferenza stampa congiunta di Giovanni Capecchi e Stefania Nesi: i due hanno annunciato che, in caso di vittoria di Capecchi alle prossime elezioni amministrative, Nesi sarà vicesindaca, riaffermando così la volontà di lavorare insieme per dare vita a un progetto forte e unitario per Pistoia e per la sua comunità.

"Da parte del Partito Democratico – sottolinea la segretaria comunale Irene Bottacci – c’è grande soddisfazione per questa scelta condivisa, che segna un passaggio fondamentale nel cammino del centrosinistra verso le prossime elezioni amministrative. Quello di oggi è un segnale forte di unità, maturità politica e amore per la nostra città. Come avevamo annunciato, concluse le primarie la coalizione viaggia unita e compatta verso le elezioni amministrative. La vera sfida sarà contro il centrodestra: abbiamo di fronte a noi un mese impegnativo, ma siamo pronti a offrire ai cittadini e alle cittadine un progetto di governo solido, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro e di superare l’immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il binomio Capecchi - Nesi unisce esperienza, visione, competenze tecniche e conoscenza del tessuto sociale pistoiese: Stefania – la sua preparazione, competenza, caparbietà – sarà un grande valore aggiunto nella sfida che ci aspetta. Il centrosinistra compatto – conclude Bottacci – affronterà questa campagna elettorale con impegno e determinazione: avanti, insieme".

Fonte: Ufficio stampa