A Emanuele Neri conferito il titolo onorario di Visiting professor dello Zhejiang Cancer Hospital in Cina

Emanuele Neri, direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica 1 dell’Aoup e della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università di Pisa, è stato in questi giorni in Cina, dove ha ricevuto il ruolo di Visiting professor dello Zhejiang Cancer Hospital della città di Hangzhou, uno dei più importanti centri oncologici del Paese. Durante la cerimonia di conferimento ha tenuto una lettura magistrale sulla formazione medica specialistica in Europa tratta da un libro di testo, di imminente pubblicazione, in cui ha condotto una valutazione comparativa tra i sistemi di formazione specialistica dei Paesi dell'Unione Europea. L’onorificenza gli è stata conferita dal direttore generale del Cancer Hospital, Xianjing Zhao, insieme a Lei Shi, direttore del Dipartimento di Radiologia.

La visita è poi proseguita a Pechino nella giornata di domenica, ospite della Chinese Medical School (la più antica istituzione accademica militare cinese), dove ha tenuto una lettura magistrale sull’Imaging oncologico nel paziente geriatrico.

Fonte: Aou Pisana - Ufficio Stampa