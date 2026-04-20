Dona sangue o plasma per 400 volte: festeggiato al Versilia

All’interno della struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'ospedale “Versilia”, il gruppo Avis Viareggio ha celebrato nei giorni scorsi le 400 donazioni di sangue e plasma di Eugenio Calamati. Il super-donatore, 62 anni, di Capezzano Pianore, padre di tre figli è stato festeggiato per il suo straordinario traguardo, raggiunto dopo 43 anni (ha iniziato questo percorso a 19 anni).

“Un caloroso ringraziamento – evidenzia la direttrice di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del “Versilia” Maria Silvia Raffaelli - va a questi super-donatori e a tutte le associazioni dei donatori del territorio, da parte mia, da parte della Direzione sanitaria ospedaliera e da parte dell'intera Azienda USL Toscana nord ovest. Siamo loro grati per il costante impegno nel garantire le donazioni necessarie per le attività sanitarie più delicate e a volte salvavita”.

Notizie correlate