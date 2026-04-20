Firenze, minorenne arrestato in un centro d'accoglienza: in camera cocaina e coltelli

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 17enne di origini tunisine trovato in possesso di cocaina e di diversi coltelli all'interno di un centro di accoglienza.

L'intervento è scattato sabato mattina dopo la segnalazione di un educatore della struttura, allarmato dalla presenza del giovane armato di coltello. Gli agenti sono intervenuti nel centro di accoglienza nella zona di Peretola e hanno rintracciato il ragazzo nella sua stanza.

Durante la perquisizione, nell'armadio a uso esclusivo del 17enne sono stati trovati circa 26 grammi di cocaina suddivisi in 38 involucri, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulari ed effetti personali appartenenti ad altre persone. Sulla scrivania, inoltre, erano presenti tre coltelli: due a serramanico e uno da cucina con lama lunga circa 22 centimetri.

Il materiale è stato sequestrato. Il minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato anche per porto abusivo di armi e ricettazione.