Colpisce la vittima con la catena e le ruba cellulare e soldi

Ha minacciato un passante con una catena, poi lo ha colpito, infine gli ha rubato cellulare e 650 euro prima di fuggire. Si sono perse le tracce del rapinatore che ha messo a segno il colpo la notte scorsa in via Guelfa, in centro a Firenze. Vittima dell'assalto un uomo di origini romene, le forze dell'ordine sono al lavoro.

Il malvivente, secondo una prima ricostruzione, ha minacciato la vittima con una catena. Dato che la vittima avrebbe opposto un rifiuto, l'aggressore lo ha colpito sferrandogli un forte colpo a una gamba e portandogli via il bottino.

La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova con ferite lievi. Alla polizia ha detto che l'aggressore era un altro uomo immigrato dalla Romania.