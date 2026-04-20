Formazione infermieristica a Firenze e Pistoia: otto i corsi di maggio

Sono otto gli eventi formativi organizzati per il mese di maggio dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia.

Per l’area etica deontologica, il 12 maggio (dalle 14 alle 18) è in calendario il corso gratuito “Infermieristica contemporanea: esperienze, sfide e valore della cura” (termine iscrizioni il 10 maggio). L’evento, che si svolge in presenza presso la sede Forum Bcc Alta Toscana (in via IV Novembre 108 a Quarrata, Pistoia), dà diritto a 2,10 crediti Ecm.

Il 13 maggio (dalle 14 alle 18) ecco “Oltre la divisa: storie di infermieri che trasformano la cura”. L’evento, che si tiene in presenza presso la sede Hilton Garden Inn Novoli (via Sandro Pertini 2/9, Firenze), punta a promuovere la riflessione sui principi etici e deontologici che guidano la professione infermieristica nei diversi contesti assistenziali. La partecipazione all’evento gratuito dà diritto a 2,10 crediti Ecm.

Il 19 maggio (dalle 9 alle 18) è la volta di “Conoscere per conoscersi”. Il corso gratuito, a cui ci si può iscrivere entro il 17 maggio, dà diritto a 10,40 crediti Ecm e si svolge presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia. Punta a far acquisire tecniche comunicative e relazionali e applicare tecniche di regolazione emotiva.

Il 22 maggio (dalle 14.30 alle 18.30), nella nuova sede fiorentina dell’Ordine (in via Giovanni Targioni Tozzetti 26 A/B/C/D) è previsto l’evento formativo gratuito dal titolo “Le diagnosi infermieristiche e il loro utilizzo”. Per iscriversi c’è tempo fino al 20 maggio. Previsti 6,40 crediti Ecm.

Per l’area emergenza/urgenza, il 26 maggio, a Pistoia (nella sede dell’Ordine in via Renato Fucini 3) ecco “Bls provider Aha (Blsd-Pblsd) con uso Aed”. L’evento formativo, a cui ci si può iscrivere entro il 21 maggio, ha un costo di 85 euro, dà diritto a 13 crediti Ecm ed è aperto a tutte le professioni sanitarie.

Il 27 e 28 maggio (ore 8.30-17.30) a Pistoia, nella sede dell’Ordine, è in programma il corso “Acls provider” (da 37,60 crediti Ecm), aperto a tutte le professioni sanitarie. Il cui costo complessivo d’iscrizione ammonta a 290 euro (Iva esente) e per accedere è necessario essere in possesso del Blsd in corso di validità (iscrizioni aperte fino al 17 maggio). Attraverso istruzioni pratiche e casi simulati, gli studenti di questo corso avanzato hanno la possibilità di migliorare le loro competenze nel riconoscimento e intervento in casi di arresto cardiopolmonare, nelle condizioni dell’immediato post-arresto cardiaco, aritmia acuta, stroke e sindromi coronariche acute.

Per l’area di responsabilità professionale, fino al 31 dicembre 2026 (con termine d’iscrizione entro il 16 dicembre) è sempre attivo il corso gratuito “Farmaci no crush come affrontare la manipolazione dei farmaci”, che si svolge a distanza e prevede 7,80 crediti formativi. Al termine del percorso, gli infermieri saranno in grado di descrivere le evidenze scientifiche sulla somministrazione di farmaci manipolati, favorendo nei propri servizi la riduzione di questa modalità di somministrazione della terapia farmacologica orale.

Infine, il 20 aprile si aprono le iscrizioni per “Avvio e gestione della libera professione infermieristica: aspetti normativi, fiscali e organizzativi”, previsto a distanza (13 crediti Ecm).

La formazione infermieristica di Opi Firenze-Pistoia è suddivisa in cinque aree: etica/deontologia, emergenza/urgenza, responsabilità professionale, comunicazione/counseling, contenuti tecnico professionali.

Info: https://opifipt.com/catalogo-formativo-opi-firenze-pistoia/