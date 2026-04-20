Per la giornata del libro chi compra nelle librerie indipendenti di Firenze riceve un iris

Un libro, un fiore e la grande arte dei musei civici. In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore (istituita dall'UNESCO il 23 aprile), Firenze lancia la sesta edizione di “A Firenze fioriscono libri”.

Il progetto, che si ispira alla tradizione catalana della "Giornata del libro e delle rose", vede la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e un consolidato network di librerie indipendenti cittadine per promuovere la lettura e valorizzare il patrimonio artistico fiorentino.

Un libro, un Iris, un biglietto per il museo

Il 23 aprile 2026, chiunque acquisterà un volume presso una delle librerie indipendenti aderenti riceverà in omaggio un Iris, il fiore simbolo di Firenze. In più, per consolidare il legame tra lettura e cultura, tutti coloro che avranno acquistato un libro il giorno 23 aprile potranno accedere gratuitamente o al Museo Stefano Bardini oppure alla Fondazione Salvatore Romano, della rete dei Musei Civici Fiorentini dal 24 aprile al 31 maggio 2026, in collaborazione con Muse. Sarà sufficiente presentare alla biglietteria lo scontrino d'acquisto rilasciato da una delle librerie aderenti.

"Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la lettura è la chiave d'accesso alla bellezza e alla conoscenza" ha detto l’Assessore alla Cultura Giovanni Bettarini. "Continuiamo ad accogliere con entusiasmo la proposta delle librerie indipendenti perché crediamo fermamente nella sinergia tra i presidi culturali del territorio. Regalare l’ingresso al Museo Bardini e alla Fondazione Romano a chi sceglie un libro è un modo per premiare la curiosità dei cittadini e invitare tutti, fiorentini e non, a riscoprire i nostri tesori civici. È un invito a far 'fiorire' la cultura in ogni sua forma”.

“Siamo giunti alla sesta edizione. Abbiamo ormai appurato che è un'iniziativa apprezzata dai cittadini, dove si unisce lettura, cultura e gentilezza” ha detto la consigliera Alessandra Innocenti. “La lettura che riesce spesso a trasportarti in Paesi ed usanze diverse – aggiunge la consigliera Alessandra Innocenti – o ti rende protagonista. La cultura che offre la possibilità di visitare i nostri musei civici e insieme il dono di un fiore, simbolo di gentilezza. Quella gentilezza che viene offerta dai nostri librai che continuano ad essere un presidio culturale importante per i nostri quartieri”.

“In questa data simbolica doneremo un iris e un voucher per i musei civici perché bellezza e cultura camminino a braccetto” hanno detto i gestori delle librerie aderenti all’iniziativa. “È un gesto gentile per ringraziare tutti coloro che sostengono la pluralità delle librerie indipendenti. Siamo grati al Comune di Firenze, perché ha riconosciuto e supportato fin dall’inizio l’iniziativa A Firenze fioriscono libri, che ha come obiettivo la diffusione del libro, l’incontro e lo scambio con l’altro, e l’avvicinamento dei cittadini e delle cittadine alle librerie. Grazie al supporto del Comune, quest'anno l'offerta cresce coinvolgendo il Museo Bardini e la Fondazione Romano, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra i cittadini e i presidi culturali del territorio”.

“Questa iniziativa – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Marco Burgassi – è un’importante occasione per accrescere e diffondere l’abitudine alla lettura e supportare allo stesso tempo le librerie dei nostri rioni. Invito tutti a individuare la libreria aderente più vicina a casa e scegliere un libro, a maggior ragione viste le visite culturali offerte quest’anno dai Musei Civici Fiorentini”.

A Firenze fioriscono libri è un progetto che può e che si impegna a crescere, di anno in anno, coinvolgendo sempre più realtà librarie del tessuto fiorentino e metropolitano all’insegna della bibliodiversità.

Le librerie aderenti

Le librerie indipendenti protagoniste dell'iniziativa sono: Libreria Alfani; Libreria Alkìmia, Libreria Centrolibro Scandicci; Libreria Claudiana; Libreria Farollo e Falpalà; Libreria Florida, Libreria Fortuna di Pontassieve, Libreria Francese, Libreria Leggermente, Libreria Menabò, Libreria Nani Pittori, Libreria On the road, Libreria ed edicola Periodico 11.11, Libreria Piccola Farmacia Letteraria Gavinana, Libreria Piccola Farmacia Letteraria Brunelleschi, Libreria Todo Modo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa