Junk Kouture: l'Istituto Checchi ancora protagonista nel festival della moda sostenibile

Un altro, importante successo nel mondo della moda sostenibile per l'istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio. Ben tre abiti ideati e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell'indirizzo IPIA Moda hanno infatti superato la prima selezione del Junk Kouture, il festival dedicato alla moda giovanile ispirata alla sostenibilità, approdando così alla finale nazionale in programma nelle prossime settimane a Milano, il cui abito vicitore rappresenterà l'Italia nella finalissima internazionale.

“Sono molto orgogliosa dei miei studenti – racconta la professoressa Elena Desideri - che ogni giorno dimostrano impegno, crescita e determinazione. Credo profondamente nel valore della scuola come luogo di formazione, confronto ed opportunità, capace di accompagnare i giovani nel loro percorso umano e culturale. Ci tengo inoltre a rivolgere un sentito ringraziamento alla dirigente Genny Pellitteri per il costante supporto, la disponibilità e l’attenzione verso la comunità scolastica”.

In realtà, più che di una novità, si tratta di una bellissima conferma per l'istituto Checchi e per l'ottimo lavoro portato avanti dalla professoressa Elena Desideri, che dimostra ancora una volta la capacità di cogliere non soltanto il tema del concorso, ovvero la circolarità e la sostenibilità nella moda, ma anche di farlo in maniera creativa. L'istituto Checchi, infatti, si è già laureato per ben due volte vincitore alle finali nazionali di Milano, nel 2022 e nel 2025, approdando alle rispettive finali mondiali (Emirati Arabi e Dublino), e sfilando addirittura su una delle passerelle più glamour e sfarzose del mondo, quella del Festival di Cannes. Traguardi che lo scorso anno l'amministrazione comunale ha voluto premiare assegnando all'indirizzo Moda il Leone Rampante, la massima onorificenza cittadina.

“Da parte mia e dell'amministrazione comunale c'è ovviamente grande soddisfazione per questo ennesimo risultato raggiunto dal nostro istituto – prosegue la sindaca Emma Donnini -, a dimostrazione che alla base c'è una progettazione che va ben oltre l'attività didattica in aula e che mette al centro la creatività delle studentesse e degli studenti. E tutto questo rappresenta ovviamente un ulteriore stimolo nel loro percorso di crescita, dato anche dal fatto di potersi confrontare con altre scuole italiane. Il ringraziamento va dunque ai ragazzi e alle ragazze per l'impegno profuso, così come al personale docente e alla dirigente scolastica per continuare a credere e portare avanti questi bellissimi progetti”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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