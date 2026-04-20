La Mostra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi premiata ai Future Days di Scandicci

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Bonaccorsi: "Premiato il lavoro corale che coinvolge le istituzioni e tutta la comunità"

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Best of Category – PA Awards delle Manifestazioni “Food Experience” in Toscana, nell’ambito dei Future Days svoltisi a Scandicci. Si tratta di un traguardo di grande rilievo che premia anni di lavoro, passione e dedizione nella costruzione e valorizzazione di uno degli eventi più rappresentativi e amati del territorio toscano. La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi si conferma così un appuntamento di eccellenza, capace di coniugare tradizione, promozione enogastronomica e sviluppo territoriale. L’edizione 2025 ha inoltre segnato un momento particolarmente significativo, essendo stata la prima a svolgersi con la denominazione “Colline sanminiatesi”, a sottolineare in modo ancora più forte il legame con il territorio composto da ben trenta Comuni e la loro identità.
A ritirare il premio sono state la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi, che da anni cura l’organizzazione della manifestazione.
«Questo riconoscimento rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – dichiara la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi – perché premia un lavoro corale che coinvolge istituzioni, operatori, volontari e tutta la comunità. La Mostra del Tartufo è molto più di un evento: è un simbolo della nostra identità e della nostra capacità di fare sistema. Ricevere questo premio significa vedere riconosciuto l’impegno costante nel valorizzare le eccellenze del territorio e nel offrire un’esperienza di qualità ai visitatori. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, che rafforza ulteriormente il ruolo di San Miniato nel panorama delle eccellenze enogastronomiche regionali e nazionali, e rinnoviamo l'impegno a sostenere e sviluppare iniziative capaci di promuovere il territorio e le sue tradizioni» 

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato

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