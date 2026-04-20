"La verità è un fuoco", presentazione del libro di Agnese Pini a San Miniato

Nell’ambito dell’attività di promozione culturale, venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18:00, presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ospiterà la presentazione del volume "La verità è un fuoco" di Agnese Pini. Un’opera che con uno stile intimo e coraggioso, trasforma una vicenda personale in un racconto universale, offrendo al lettore uno sguardo autentico e profondo sul significato dell’essere figli e genitori nella società contemporanea.

Un libro che si muove tra il bisogno di conoscere e la paura di scoprire, tra le parole che non si riescono a pronunciare e quelle che, una volta scritte, non possono più essere ignorate. Al centro, la scoperta adolescenziale dell’autrice — il passato da sacerdote del padre — e il lungo percorso di comprensione e riconciliazione che ne segue.

Oggi direttrice dei quotidiani La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e QN, Agnese Pini firma un’opera autobiografica che intreccia memoria, identità e ricerca interiore. La serata si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione CRSM, Giovanni Urti. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Carlo Baroni. Sarà presente l’autrice, che dialogherà con il moderatore e con il pubblico. L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato