L'Aquatempra Empoli U16 supera Polisportiva Olimpia C.V. Elsa per 12-11

Un successo inaspettato: l'Aquatempra Empoli U16 supera Pol. Olimpia C.V. Elsa per 12-11 in una partita che ha sorpreso tutti, soprattutto considerando il risultato dello scorso 21 ottobre, quando avevamo perso 19–4 contro la stessa squadra nella stessa piscina.

Questa volta, però, i ragazzi sono scesi in acqua con una mentalità diversa, affrontando il divario fisico e le difficoltà nella lotta uno contro uno con spirito di squadra e determinazione. La differenza principale è stata proprio nella coesione del gruppo e nella capacità di sfruttare ogni singola occasione, con difese solide e attacchi incisivi che ci hanno permesso di prevalere contro un avversario che sulla carta sembrava favorito. Uno dei due allenatori è finito in acqua per festeggiare con la squadra, a testimonianza della gioia di un risultato che dimostra quanto il lavoro di gruppo e la crescita del team siano fondamentali.

U16 | Pol. Olimpia C.V. Elsa – Aquatempra Empoli 11-12

Parziali: 1–1 | 3–4 | 3–2 | 4–5

📍 Colle Val d'Elsa – Piscina Olimpia

Aquatempra:

Bagni L., Provenzano G., Mascia G. (1), Ferretti E., Lensi G., Veklyuk T. (2), Bini T., Mascia M. (9), Loffredo L., Asatiani D., Bagni R., Franchi D., Geografo A., Rogai F.

Fonte: Ufficio Stampa