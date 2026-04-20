Montopoli, asfaltatura svincolo della Fi-Pi-Li: cinque notti di lavori

A partire da questa sera, lunedì 20 aprile, cominceranno i lavori di asfaltatura dello svincolo della Fi-Pi-Li di Montopoli in Val d’Arno, nei tratti immediatamente successivi alle rampe di ingresso e uscita. Per questo motivo il Comune, che ricorda l'inizio dei lavori di Anas, informa che è stata ordinata la chiusura temporanea al traffico della SS 67 Tosco Romagnola nel tratto tra il km 27+900 e il km 28+600. Le uscite della superstrada resteranno chiuse in entrambe le direzioni durante l'orario di cantiere.

I lavori si svolgeranno dal 20 aprile al 25 aprile, esclusivamente in fascia notturna, dalle 22:00 alle 06:00, sono esclusi i giorni festivi.

PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI

- Da Montopoli/Capanne: deviazione su Via Fonda verso Santa Maria a Monte.

- Da Marti: deviazione su Via Chiecina.

- Da San Romano: deviazione verso il ponte di Santa Maria a Monte tramite via Campania o verso Santa Croce e San Miniato.

- Da Casteldelbosco: proseguire sulla SS 67 in direzione Pontedera.

- Dalla S.G.C. FI-PI-LI: l'uscita di Montopoli sarà chiusa. Utilizzare le uscite di Pontedera o Santa Croce e San Miniato.

"Consapevoli che questi interventi possano creare disagi, vi chiediamo la massima collaborazione nel seguire la segnaletica e i percorsi alternativi" dice la sindaca di Montopoli Linda Vanni. "Siamo felici che Anas abbia accolto le nostre richieste. Dopo l’intervento di Città Metropolitana con l'asfaltatura delle rampe di accesso alla superstrada questi lavori completeranno un’area cruciale per il nostro territorio. Un intervento atteso dalle centinaia di persone che quotidianamente passano da questo svincolo. Grazie ad Anas per intervenire su un tratto fondamentale per la nostra sicurezza stradale".

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