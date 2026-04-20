Minore armato di coltello in centro di accoglienza a Firenze, intervengono carabinieri

Intervento della polizia nella mattinata di sabato 18 aprile presso il centro di accoglienza straordinaria (CAS) di via Sacco e Vanzetti, a Firenze, a seguito della segnalazione di un ospite armato di coltello.

Le Volanti, allertate da un educatore della struttura, hanno individuato il minore all’interno della sua camera. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto nell’armadio a lui in uso esclusivo sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulari ed effetti personali riconducibili ad altre persone.

Sulla scrivania della stanza sono stati inoltre trovati tre coltelli, di cui due a serramanico e uno da cucina con lama di circa 22 centimetri.

La droga sequestrata è risultata essere cocaina per un totale di circa 26 grammi, suddivisa in 38 involucri. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il minore, di nazionalità tunisina e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per illecita detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione.