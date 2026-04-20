Rompono il muretto della chiesa: i ragazzi rimediano pulendo la parrocchia

Un episodio di vandalismo avvenuto alcune settimane fa nella comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli si è trasformato in un'occasione di dialogo e responsabilità. A raccontare la vicenda è Don Udoji: "Qualche settimana fa un gruppetto di ragazzi aveva rotto un muretto della nostra chiesa. Un gesto nato probabilmente dalla leggerezza, come spesso accade alla loro età. Ma la parte più importante della storia non è l'errore: è ciò che è successo dopo".

Secondo quanto riferito, i ragazzi non avrebbero evitato il confronto, ma avrebbero invece cercato il prete per affrontare la situazione e riparare al danno: "I ragazzi mi hanno cercato, ci siamo incontrati e abbiamo parlato con sincerità dell’accaduto e di come rimediare. Nessuno sconto, ma neppure nessun dito puntato. Solo verità, ascolto e un cammino da fare insieme".

Il danno, successivamente riparato dalla comunità, è stato 'ricambiato' dai giovani con un gesto concreto di servizio: "La parrocchia ha provveduto alla riparazione del muretto, e loro hanno voluto ‘restituire’ con un gesto concreto: hanno pulito il cinema parrocchiale e le stanze del catechismo, lavorando con impegno e serietà". Un'esperienza che, sottolinea il Udoji, ha assunto un valore educativo significativo: "È stato bello vederli trasformare un errore in un’occasione di crescita".

Il percorso non si chiude qui. I ragazzi continueranno infatti a incontrare periodicamente il prete: "Ci siamo anche detti che non finisce qui: ci incontreremo periodicamente, perché il dialogo e la fiducia costruiti valgono più di qualsiasi muro", spiega Don Udoji.

Fondamentale, secondo il prete, anche il ruolo delle famiglie: "Un grazie sincero alle famiglie che hanno incoraggiato i ragazzi a venire da me. Quando adulti e giovani camminano insieme, la comunità diventa davvero casa".