Ospedale del Mugello: interventi sospesi per completare la riqualificazione delle sale operatorie

Attualità Borgo San Lorenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Fino al 4 maggio interventi di traumatologia al San Giovanni di Dio. Garantite le urgenze e la chirurgia ambulatoriale

In questi mesi l’attività delle due sale operatorie dell’ospedale del Mugello è ripresa regolarmente ma un’ultima porzione dei lavori di riqualificazione ha richiesto un ulteriore intervento. A causa di questa parte di lavori, a partire da oggi e fino all’inizio di maggio, l’attività chirurgica programmata, è quindi interrotta. I lavori si sono resi necessari per completare la sala 2 e i corridoi di accesso e dovendo utilizzare accessi ricavati ad hoc, è possibile eseguire al momento interventi urgenti e di chirurgia ambulatoriale semplice.

Questo comporterà il trasferimento dei pazienti con fratture presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Saranno comunque garantite le urgenze e la chirurgia ambulatoriale. La data per la ripresa della normale attività è prevista nella settimana del 4 maggio.

L’Azienda si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per ripristinare nei tempi annunciati la piena operatività delle sale operatorie che torneranno funzionanti entrambe insieme alla fine di questi ultimi lavori. Da parte sua la Direzione di presidio assicura che le prestazioni sono costantemente monitorate, così da poter essere recuperate non appena le due sale torneranno a pieno regime.

Gli interventi di riqualificazione realizzati hanno permesso il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Altri lavori hanno riguardato modifiche lievi e migliorative sugli impianti elettrici e dei gas medicali, per un miglioramento complessivo strutturale e di comfort di entrambe le sale, con standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
14 Aprile 2026

Dieci morti sul lavoro in Toscana a inizio 2026: la regione è in 'zona rossa'

Lieve calo, ma le notizie non sono così positive. Si parla di morti sul lavoro in Toscana, nei primi mesi del 2026 sono state dieci e il dato - aggiornato [...]

Firenze
Attualità
27 Marzo 2026

La mostra di Rothko arriva nelle biblioteche dei Comuni metropolitani

Dal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna americana. A cura [...]

Borgo San Lorenzo
Attualità
25 Marzo 2026

Marzo, mese della donna: all’ospedale del Mugello nuova pausa di armonia per le dipendenti

In occasione del mese internazionale della donna, la struttura di Ostetricia coordinata da Vienna Sorrentino, afferente alla SOC Ostetricia Professionale AUSL Toscana centro, diretta dalla dottoressa Arianna Maggiali, ha promosso un’iniziativa dedicata [...]



Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo

<< Indietro

torna a inizio pagina