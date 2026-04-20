Ponte dei Navicelli, partono le ultime lavorazioni: il video

Da lunedì 20 aprile prendono avvio, sotto la regia della Città Metropolitana di Firenze, le ultime lavorazioni sul ponte dei Navicelli, snodo fondamentale della SGC Fi-Pi-Li al confine tra Livorno e Pisa: il ripristino della pavimentazione del piano viabile e il collaudo del nuovo meccanismo di sollevamento, nelle sue componenti meccaniche e idrauliche.

La piena funzionalità del Ponte Mobile Levatoio Navicelli — sia stradale sia nautica — è prevista entro lunedì 27 aprile 2026.

Dopo quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce la strada di grande comunicazione FiPiLi per la Regione Toscana, domenica 19 aprile il Ponte Mobile Levatoio Navicelli è tornato nella sua sede.

"Grande è la soddisfazione della Città Metropolitana e di tutti gli enti coinvolti nel vedere come le varie professionalità nei diversi settori, dall'ingegneria nautica a quella stradale, siano state convergenti per trovare le migliori soluzioni e lavorare in sicurezza, con un cronoprogramma ben definito - dichiara Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla FiPiLi -. Siamo riusciti così a salvaguardare sia le attività lavorative relative alla industria nautica che la viabilità stradale, dimostrando come la Toscana abbia insieme una forza incredibile: un ponte nei fatti e un ponte di province e di tanti attori politici e tecnici, con aziende molto qualificate, che hanno messo in atto la migliore risposta possibile".

Alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, della consigliera delegata Emma Donnini e delle altre autorità, domenica 19 aprile l'impalcato completamente rinnovato è stato sollevato con l'ausilio di grandi gru dalla chiatta navale e riposizionato nella sua sede sopraelevata.

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Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa