A Pontedera sono in arrivo gli Ecodays 2026

Sono in dirittura di arrivo gli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Gli Ecodays sono nati come iniziativa di trasparenza e informazione dei cittadini sull’attività di Ecofor Service ma, nel corso degli anni, si sono trasformati in una grande occasione di partecipazione, conoscenza e accrescimento collettivo. L’obiettivo della manifestazione, condiviso con entusiasmo da migliaia di persone di ogni età, è quello di contribuire alla costruzione di una

comunità più consapevole e di un presente e di un futuro più sostenibili e sereni.

Gli Ecodays 2026 si terranno da mercoledì 6 a domenica 17 Maggio a Pontedera, Ponsacco e Cascina, con decine di iniziative gratuite e aperte a tutti i cittadini, messe a punto con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

Il programma comprende sei Ecoincontri di cui tre dedicati alle scuole, visite guidate agli impianti di Ecofor, il concorso Ecozoomer e i laboratori rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, il concorso letterario Ecofor Libri, un convegno internazionale sull’economia circolare in Europa, la mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo” realizzata nell’ambito del progetto

Climate Visuals, la conferenza “Rifiuti e salute” e poi spettacoli, eventi sportivi ed edizioni speciali del mercatino Carboot.

Nel dettaglio:

ECOINCONTRI - Gli Ecoincontri sono dialoghi per un futuro più sostenibile fra esponenti del mondo della cultura, della scienza, dell’informazione e dell’impegno sociale e civile. Nel corso degli Ecodays 2026 gli ospiti saranno Ezio Mauro, giornalista e scrittore, già direttore dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica” e autore e conduttore del programma “La Scelta” di RAI3; il filosofo della scienza Telmo Pievani, autore di centinaia di pubblicazioni tradotte in 15 lingue e artefice di progetti teatrali e musicali a tema scientifico; il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico, autore di migliaia di pubblicazioni sul cambiamento climatico fra cui un libro per bambini e un fumetto; Serena Giacomin, direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, e Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia.

VISITE GUIDATE - Per assolvere alla sua missione industriale Ecofor Service utilizza sistemi tecnologici innovativi che le consentono di garantire al territorio anche una vasta produzione di energia elettrica ‘verde’, ricavata dal biogas ottenuto durante il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi. Nel corso degli Ecodays sarà possibile partecipare a visite guidate che illustrano

l’intero ciclo, dall’impianto di depurazione situato nella sede dell’azienda all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi. Complessivamente gli impianti di Ecofor Service occupano una superficie di 40 ettari e accolgono ogni anno 350mila tonnellate di rifiuti già sottoposti a processi di selezione e recupero.

ECOZOOMER - È il progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per diffondere i valori dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, realizzato da molti anni con successo in collaborazione con le direzioni scolastiche e i docenti. Quest’anno hanno partecipato al percorso educativo e ai laboratori 22 classi delle scuole di Pontedera, Calcinaia, Cascina e Ponsacco, approfondendo e producendo elaborati sul tema sempre più attuale delle fake news sul clima e la meteorologia.

PREMIO ECOFOR LIBRI – Il festival è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Gronchi di Pontedera e seleziona libri di scrittori italiani sull’ecologia e la cultura ambientale. Le categorie sono due, ciascuna con una terna di libri e una giuria popolare. Nella categoria narrativa per adulti i libri in gara sono “L’Olivo bianco” di Carmine Abate (Aboca), “La fabbrica e i ciliegi” di Tommaso Gianci (Ponte alle Grazie) e “Il richiamo della montagna” di Matteo Righetto (Feltrinelli). Nella categoria narrativa per ragazzi i titoli sono “Operazione abissi” di Claudia Fachinetti e Roberto Donovaro (Piemme), “La grande rimozione” di Roberto Grossi (Coconino press), “Le vertigini dello stambecco” di Ivan Villa (Lapis).

CONVEGNI E CONFERENZE – Gli appuntamenti sono due. Il primo è un convegno internazionale sui materiali circolari, ovvero quei materiali che, dopo l’utilizzo, anziché essere smaltiti vengono continuamente reimmessi nel ciclo produttivo, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse vergini. Il convegno si intitola “Economia circolare in Europa, dalla misurazione all’azione territoriale” e avrà la prolusione del giornalista Ezio Mauro e relatori di rilevanza europea. Il secondo appuntamento è un incontro pubblico intitolato “Rifiuti e salute - criteri di gestione, tecnologie e impatti CIRS”, con Raffello Cossu del Dicea dell’Università di Padova e Margherita Ferrante del Dipartimento G.F.Ingrassia dell’Università di Catania.

MOSTRA FOTOGRAFICA “PERSONE CHE CAMBIANO IL MONDO” – In tutto il pianeta ci sono persone che lavorano per affrontare il cambiamento climatico e trovare soluzioni, dalla ricerca scientifica alla produzione dell’energia, dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti. La mostra “Persone che cambiano il mondo” racconta le storie di coloro che, di fronte al problema del riscaldamento glocale, hanno scelto di individuare e mettere in atto azioni concrete, coinvolgendo con il loro esempio migliaia di persone. L’esposizione sarà allestita a Pontedera lungo un percorso a cielo aperto in Corso Matteotti e in prossimità del Teatro Era ed è stata realizzata nell’ambito del Climate Visuals, un programma di ricerca e un archivio fotografico lanciato nel 2015 da E3G per migliorare la qualità e l’efficacia della comunicazione visiva sul cambiamento climatico, con il supporto iniziale di European Climate Foundation.

SPETTACOLI – Al Teatro Odeon di Ponsacco la Compagnia dei Pellegrini metterà in scena “La riunificazione delle due Coree – una metafora sull’amore”, una serie di quadri narrativi indipendenti che compone un mosaico dell’amore contemporaneo. A Pontedera salirà invece sul palco del Teatro Era la Compagnia Terzo Tempo dell’Utel con lo spettacolo “La riunione”, per la regia di Adalgisa Vavassori, ideato per portare alla luce l’entusiasmo, la speranza, le difficoltà e le contraddizioni suscitate dal tema dell’ambiente.

EVENTI SPORTIVI – Gli appuntamenti sono due. Il primo è la Randonnée della Valdera, giunta alla quindicesima edizione. Non si tratta di una competizione ma di un’esperienza ciclistica inclusiva che unisce sport, natura e valorizzazione delle eccellenze locali. Il territorio toscano è celebrato attraverso 5 percorsi che richiedono livelli di preparazione diversi, dal cicloturistico (38 km) al Lungo (120 km e 1.900 metri di dislivello). I partecipanti pedalano fra borghi storici e paesaggi iconici in sella a mountain bike, Gravel, E-bike e MTB Vintage, ovvero modelli dal 1985 al 1999. Il secondo evento è ormai entrato con successo nella storia degli Ecodays. Stiamo parlando del Bikeday By Ecodays, a cura di G.S. Galimberti, in cui centinaia di bambini scoprono come si guida una mountain bike pedalando lungo un percorso speciale predisposto a Pontedera in piazza Martiri della Libertà, affiancati dai maestri della Randonnée della Valdera.

CARBOOT – E’ il mercatino svuota-cantine basato sullo scambio di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari. E’ stato lanciato da Ecofor Service a Pontedera in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per incentivare il riutilizzo e il riciclo. Durante gli Ecodays 2026 si terranno quattro Carboot, tutti in via Madre Teresa di Calcutta:

sabato 9 Maggio in collaborazione con Aism, domenica 10 Maggio a cura dell’Avo, sabato 16 Maggio a cura della Misericordia di Pontedera e domenica 17 Maggio a cura dell’associazione Non più sola.

PROGRAMMA ECODAYS 2026

Mercoledi 6 maggio

ore 21:15 Teatro Era – Ecoincontro con EZIO MAURO

Giovedi 7 maggio – AUDITORIUM MUSEO PIAGGIO

ore 9:30 CONVEGNO INTERNAZIONALE "ECONOMIA CIRCOLARE IN EUROPA: DALLA MISURAZIONE

ALL'AZIONE TERRITORIALE" con Prolusione di EZIO MAURO

Venerdi 8 Maggio – Piazza Cavour PONTEDERA

ore 11:30 Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA Climate Visual

Sabato 9 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AISM

ore 14:30 - Piazza Martiri della Libertà PONTEDERA

Bikeday by Ecodays a cura GS Galimberti

Domenica 10 maggio - Quarterie Galimberti PONTEDERA e Comuni della Valdera

ore 7:30 Randonnee della Valdera – una esperienza ciclistica a cura GS Galimberti

dalle 9:00 alle 18:00 - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione AVO

Ore 11:30 – Spazio Civico 35 Piazza Cavour PONTEDERA

Incontro pubblico RIFIUTI E SALUTE Criteri di gestione, tecnologie e impatti

CIRS Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute

Raffaello Cossu, DICEA, Università degli Studi di Padova, Margherita Ferrante Dipartimento G.F. Ingrassia,

Sezione Igiene e Sanità pubblica, Università degli studi di Catania

ore 17:00 – Teatro Odeon PONSACCO

Compagnia Beati pellegrini "La riunificazione delle due Coree" di Joël Pommerat"

Lunedi 11 maggio – Teatro Era PONTEDERA

Ore 21:15 Compagnia Terzo Tempo dell’UTEL Pontedera “La riunione” di Adalgisa Vavassori

Martedi 12 maggio – Teatro Odeon PONSACCO

ore 21:15 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Mercoledi 13 maggio – Teatro Era PONTEDERA

ore 9:30 – Ecoincontro con TELMO PIEVANI

Giovedi 14 maggio – Città del Teatro CASCINA

ore 21:15 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

Venerdi 15 maggio –Teatro Era PONTEDERA

ore 9.30 – Ecoincontro con LUCA MERCALLI

ore 18:30 – Biblioteca Gronchi PONTEDERA

Premiazione ECOFOR LIBRI

Sabato 16 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione NON PIU’ SOLA

Domenica 17 maggio - Via Madre Teresa di Calcutta PONTEDERA

dalle 9:00 alle 18:00

CAR BOOT Mercato scambio dell’usato (svuota cantine) a cura della associazione MISERICORDIA

PONTEDERA

ore 18:30 – Teatro Era PONTEDERA

Ecoincontro con SERENA GIACOMIN Meteorologa Direttrice Scientifica Italian Climate Network e MARCO

CATTANEO direttore di National Geographic Italia

Da lunedi 11 a venerdì 15 maggio

Ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate alle scuole partecipanti al progetto

ECOZOOMER

Sabato 16 maggio

ore 9:00 – 17:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini (ultimo ingresso ore

15:30)

Domenica 17 maggio

ore 9:00 – 13:00 Visite guidate agli impianti Ecofor Service di Gello riservate ai cittadini

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa

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