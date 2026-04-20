Portoferraio, aveva coltelli e cocaina nel marsupio: denunciato 30enne

Un uomo di 30 anni, residente all'Isola d'Elba, è stato denunciato dai militari dell'Arma dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portoferraio per violazioni in materia di armi e sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione del personale dell'Ospedale civile di Portoferraio, dove l'uomo era stato trasportato in stato di alterazione e con alcune lesioni evidenti. Durante le operazioni di assistenza, il personale sanitario aveva notato la presenza di un coltello.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno effettuato un controllo e una perquisizione personale. All'interno di un marsupio in possesso del 30enne hanno trovato un coltello a farfalla con lama di circa 10 centimetri, considerato 'arma propria' e quindi vietato da portare. Sono stati inoltre rinvenuti altri due coltelli di dimensioni più piccole, nascosti tra oggetti di uso comune.

Durante il controllo i militari hanno anche trovato circa 4 grammi di cocaina, oltre 1.400 euro in contanti e un appunto con nomi e cifre, ritenuto compatibile con una possibile attività di spaccio.

Successivamente è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare, che non ha portato al ritrovamento di altra droga, ma ha consentito di sequestrare ulteriore materiale ora al vaglio degli investigatori.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno. Proseguono le indagini per chiarire completamente la vicenda.

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