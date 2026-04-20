Tenta di rubare la bici a un giovane facendolo cadere a terra: arrestato per rapina a Castelfranco

Con l'intenzione di rubargli la bicicletta ha spinto la vittima facendola cadere a terra, derubandola poi delle cuffie che indossava. È successo nella mattina di sabato 18 aprile in centro a Castelfranco di Sotto dove i carabinieri, prontamente allertati, hanno rintracciato e arrestato in flagranza di reato per rapina e ricettazione un 28enne, cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. L'episodio, accaduto due giorni fa e reso noto oggi, si è verificato intorno alle 11 quando un giovane in bicicletta è stato avvicinato mentre stava pedalando in una via del centro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, in stato di ebbrezza, avrebbe spintonato la vittima causandone la caduta nell'intento di impossessarsi della bici. A quel punto, approfittando della situazione, ha preso le cuffie auricolari indossate dal giovane, per poi darsi alla fuga a piedi. Lanciata subito la segnalazione alla centrale operativa, la pattuglia in zona è intervenuta tempestivamente rintracciando e bloccando l'uomo nelle immediate vicinanze del luogo dell'evento.

Sottoposto a perquisizione personale, il 28enne è stato trovato in possesso non solo della refurtiva appena sottratta, ma anche di un telefono cellulare che, dagli accertamenti svolti dai militari, è risultato provento di furto denunciato nei giorni scorsi ai danni di un cittadino residente nell’Empolese. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato tradotto presso il carcere di Pisa.

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