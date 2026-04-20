Doppio colpo in negozio etnico a Empoli, colpo di pistola durante rapina

Doppio colpo in poche ore per un negozio di alimentari orientale in via Verdi a Empoli. Nel pomeriggio di ieri due uomini sono entrati nell'esercizio e hanno esploso un colpo di pistola a salve, per poi portare via velocemente l'incasso. Nel negozio era presente il proprietario di 69 anni che ha assistito alla scena e poi ha tentato di rincorrere i malviventi senza riuscirci. Il colpo è durato appena pochi secondi e la scena è stata ripresa dalle telecamere esterne del negozio. Non ci sono feriti.

Alcune ore dopo, intorno alle ore 22, un uomo ha invece raccolto una sbarra e ha sfondato la vetrata del negozio per rubare nuovamente al suo interno. Non è chiaro se i due episodi siano collegati, né se si tratti della solita persona. I fatti sono stati denunciati alla polizia che indaga sulla vicenda.

Il negozio di alimentari, gestito da una famiglia, è stato aperto alcuni anni fa ed era già stato preso di mira dai malviventi almeno 3 volte.

"Mio padre ha 69 anni ed era da solo - spiega il figlio - non è possibile lavorare in queste condizioni. Ci hanno derubato già tre volte, solo nel 2025 non abbiamo avuto colpi. Abbiamo installato telecamere, abbiamo tentato di rendere più difficile derubarci, ma la situazione continua a essere così. Stiamo pensando seriamente di chiudere"

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