Massarella pensa già all'estate: ecco chi suonerà al RB Festival 2026

Torna l'estate a Massarella con il RB Festival 2026, rassegna organizzata da La Limonaia Fucecchio e G.S.I. Massarella che animerà Piazza XXIII Agosto per tre fine settimana di luglio. L'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, in programma dal 17 al 26 luglio, con cucina aperta dalle 19:30 e concerti a partire dalle 21:30.

Ad aprire le danze venerdì 17 luglio saranno Matteo Alieno e Giovanni Ti Amo, accompagnati da un DJ set. Il giorno seguente tocca a Incubo+Hara con Dylan Cat, mentre domenica 19 il palco lascia spazio al calcio: la finale dei Mondiali 2026 verrà proiettata su maxischermo, con DJ set a fare da cornice.

La seconda settimana si apre venerdì 24 con Pellegrino e Admiral, seguiti sabato 25 dal doppio headliner Management del Dolore Post-Operatorio e Zara Colombo, formazione italoargentina che promette di scaldare la piazza. Gran finale domenica 26 luglio con i messicani Sonido Gallo Negro e Città Deserta.

Un festival che mescola indie, elettronica e atmosfera di sagra — con la Sagra della Zuppa come cornice — confermando il format popolare e accessibile che negli anni ha fidelizzato il pubblico della Toscana.

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