Massarella pensa già all'estate: ecco chi suonerà al RB Festival 2026

Cultura Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Torna l'estate a Massarella con il RB Festival 2026, rassegna organizzata da La Limonaia Fucecchio e G.S.I. Massarella che animerà Piazza XXIII Agosto per tre fine settimana di luglio. L'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, in programma dal 17 al 26 luglio, con cucina aperta dalle 19:30 e concerti a partire dalle 21:30.

Ad aprire le danze venerdì 17 luglio saranno Matteo Alieno e Giovanni Ti Amo, accompagnati da un DJ set. Il giorno seguente tocca a Incubo+Hara con Dylan Cat, mentre domenica 19 il palco lascia spazio al calcio: la finale dei Mondiali 2026 verrà proiettata su maxischermo, con DJ set a fare da cornice.

La seconda settimana si apre venerdì 24 con Pellegrino e Admiral, seguiti sabato 25 dal doppio headliner Management del Dolore Post-Operatorio e Zara Colombo, formazione italoargentina che promette di scaldare la piazza. Gran finale domenica 26 luglio con i messicani Sonido Gallo Negro e Città Deserta.

Un festival che mescola indie, elettronica e atmosfera di sagra — con la Sagra della Zuppa come cornice — confermando il format popolare e accessibile che negli anni ha fidelizzato il pubblico della Toscana.

Notizie correlate

Fucecchio
Cultura
20 Aprile 2026

Si chiude la stagione al Teatro Pacini con 'Una piccola Odissea'

Mercoledì 22 aprile alle ore 21:30 Andrea Pennacchi calca il palcoscenico con UNA PICCOLA ODISSEA, accompagnato dalle musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. Andrea Pennacchi, già [...]

Fucecchio
Attualità
17 Aprile 2026

La Libreria Blume compie 10 anni: a Fucecchio una festa aperta a tutti

La Libreria Blume celebra il suo decimo compleanno con un evento aperto al pubblico in programma sabato 18 aprile. Per l'occasione è stata organizzata una mattinata di attività rivolte a tutte [...]

Fucecchio
Cultura
14 Aprile 2026

"Personaggi toscani", Libri a Pacchi omaggia Franco Polidori

Sabato 18 aprile alle ore 17:30 il Circolo G. Pacchi di Fucecchio omaggia lo scrittore e giornalista fucecchiese Franco Polidori, con un appuntamento speciale della rassegna letteraria "Libri a Pacchi". [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina