Scoperto agente immobiliare abusivo nel Pisano: rischia multa fino a 15mila euro

Cronaca Pisa
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L’uomo, un 47enne, ha prestato la propria opera per un'agenzia attiva sul territorio della provincia pisana dal maggio 2024 al settembre 2025

A seguito di attività info-investigativa la guardia di finanza ha individuato un collaboratore di una agenzia immobiliare che ha operato quale agente di mediazione in assenza del titolo autorizzativo e dell’iscrizione nell’apposito albo.

L’agente immobiliare ha prestato la propria opera a beneficio di una agenzia immobiliare attiva sul territorio della provincia pisana, con prassi ormai consolidata, dal maggio 2024 al settembre 2025, percependo, per l’attività di intermediazione, provvigioni non spettanti che ammontano a diverse migliaia di euro.

Al termine degli accertamenti, il mediatore immobiliare abusivo, un cittadino italiano di quarantasette anni, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Pisa per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa, che varia da 7.500 a 15.000 euro.

Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di contrastare gli effetti distorsivi prodotti dall’abusivismo in questo settore che, in caso di recidiva, è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro.

Nei confronti dell’agenzia immobiliare sarà avviata una specifica attività ispettiva, al fine di individuare possibili violazioni di natura fiscale

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