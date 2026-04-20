Imprenditoria empolese in lutto per la morte di Siro Scardigli

Siro Scardigli se n'è andato a 91 anni, l'Empolese perde uno dei suoi imprenditori più famosi. Il cognome Scardigli, proprio grazie a Siro, era legato al marchio Bmw, dato che dagli anni Sessanta ne è stato concessionario esclusivo. Partito dalla periferia di Vinci, si spostò a Empoli e a inizio Duemila lasciò il marchio bavarese ma mantenne intatti la passione e l'impegno nel mondo automobilistico.

Vedovo da poco della moglie Virginia, lascia i figli Sabrina e Fabio, il genero Sauro, la nuora Simona, i nipoti Belina, Martino, Teresa e Riccardo e gli altri parenti e amici che lo avevano conosciuto e apprezzato.

La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli ed è disponibile alle visite. I funerali si svolgeranno martedì 21 aprile 2026 alle ore 15 con rito Cattolico alla Chiesa Santa Maria a Ripa di Empoli. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Santa Maria a Empoli.