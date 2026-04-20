Spaccio in un bosco del Pisano, arrestato 60enne

Un 60enne è stato arrestato per spaccio a Crespina Lorenzana. Di origini marocchine e irregolare in Italia, era ricercato da anni. È stato trovato fuori da un ambulatorio medico dalla polizia, che lo ha fermato e controllato. L'uomo aveva 400 euro di cui non riusciva a dare spiegazioni. Inoltre era alla guida di un'auto intestata a un altro uomo che, contattato dagli agenti, ha negato ogni legame con l’autovettura.

Dato che il 60enne era stato visto uscire da un bosco del luogo, la polizia ha controllato l'area anche col cane antidroga Milord. Lì sono stati trovati tre etti di hashish, cinque cellulari, numerose schede Sim e materiale per il confezionamento della droga. Sono stati trovati duemila euro. L'uomo è stato dunque arrestato.

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