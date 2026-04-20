Uno spazio intitolato a Magherini: approvato all'unanimità in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato oggi all'unanimità la mozione 2026/00161 per intitolare un luogo della città a Riccardo Magherini — preferibilmente a vocazione sportiva o un'area di socialità nel rione di Borgo San Frediano — con una dicitura che faccia riferimento "alla tutela dei diritti umani e della dignità di ogni persona".

"L'unanimità non era scontata - ha detto in una nota Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune -. In Commissione non era stata raggiunta: ottenerla in aula è il risultato del lavoro comune di tutti i gruppi consiliari, che ringraziamo. Non è un merito nostro. Abbiamo depositato l'atto e abbiamo avuto la soddisfazione di contribuire a vederlo approvato, ma la memoria di Riccardo Magherini appartiene alla sua famiglia e alla sua Città — non a una forza politica. Abbiamo detto in aula che non abbiamo titolarità per intestarci una vicenda più ampia. Lo ripetiamo qui. Il voto di oggi è un gesto istituzionale, doveroso. Dare un nome a un luogo non chiude nulla: chiede di continuare a tenere viva una storia".

Oggi pomeriggio, giovedì 20 aprile, alle ore 18, è in programma al Circolo ARCI Vie Nuove un'iniziativa pubblica con Ilaria Cucchi e Amnesty International dedicata al caso Magherini e alle novità più recenti — tra cui la scelta dello Stato italiano di ricorrere contro la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani. Un ricorso che non leggiamo come un atto contro qualcuno, ma come un'occasione mancata per dare alle persone che aspettano una risposta definitiva.

"Ringraziamo chi prima di noi ha lottato e si è impegnato, in Consiglio comunale con il già Consigliere comunale di Firenze Riparte a Sinistra Tommaso Grassi e sul territorio con tante persone della stampa, delle associazioni, dei movimenti, dei mondi sportivi", conclude Palagi.

Fonte: Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune