I Supereroi della gentilezza in visita nei reparti pediatrici del Santa Chiara

Anche al Santa Chiara sono arrivati i Supereroi della gentilezza. Gianni Liuzzi nelle vesti di Spiderman, militare dell’aeronautica operativo in tanti ospedali e scuole del territorio, volontario per il progetto “Costruiamo gentilezza”, Angelo Federico nelle vesti di Batman direttamente da Bergamo, anche lui operativo in tanti ospedali in Lombardia e in altre regioni, Germana delle Canne, docente vicaria dell’Istituto comprensivo Vincenzo Galilei di Pisa nelle vesti del Grinch Gentile, entrambi Ambasciatori di “Costruiamo gentilezza” come Tiziana Arnone, infermiera dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, hanno fatto visita alle corsie pediatriche dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa per raccontare la loro esperienza, l’importanza e i benefici del volontariato e stimolare tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso analogo.

I supereroi della gentilezza in corsia sono infatti volontari che, in collaborazione con il personale sanitario, fanno visita negli ospedali italiani, in genere nei reparti pediatrici o nelle degenze di geriatria indossando i costumi di personaggi famosi per regalare sorrisi e momenti di gioia, distrarre bambini e anziani dalla malattia alleviando la sofferenza, regalando stupore ed energia positiva e supportando così il processo di guarigione.

“Costruiamo gentilezza” è un progetto nazionale che mira a diffondere pratiche incentrate sui valori della gentilezza e dell’inclusione scolastica nella vita quotidiana per accrescere il benessere della comunità, mettendo al centro bambini e ragazzi. A Pisa è stato anche creato un ponte scuola-ospedale, in particolare con l’ICV Galilei di Pisa (prima comunità scolastica in Italia che promuove salute) attraverso la figura del Grinch Gentile che recapita messaggi e disegni degli studenti ai piccoli ricoverati in Pediatria.

Fonte: Aou Pisana - Ufficio Stampa