Terra di Val d’Elsa celebra l’eccellenza: Villa Humbourg entra nella Selezione Olio IGP

L’Associazione Terra Di Valdelsa esprime grande soddisfazione e plaude al nuovo, prestigioso traguardo raggiunto da una delle realtà d’eccellenza del nostro territorio.

L’azienda Villa Humbourg, socia dell’associazione valdelsana, si è aggiudicata il prestigioso premio dedicato alla qualità olivicola con il proprio Olio IGP Toscana, confermando il valore inestimabile del patrimonio agricolo del comprensorio.

Questo riconoscimento non giunge isolato: il successo di Villa Humbourg è la conferma di un percorso di qualità già tracciato, che aveva visto l’azienda vincere precedentemente anche nella prima edizione di Gocciolio, la manifestazione che celebra l'oro verde del nostro territorio, promossa e organizzata proprio da Terra di Valdelsa.

Il riconoscimento assegnato all'Olio IGP Toscana di Villa Humbourg rappresenta un sigillo di garanzia per l'intero comparto produttivo della Valdelsa e in particolar modo per Certaldo che sta valorizzando le proprie produzioni attraverso un piano di marketing territoriale.

Questo riconoscimento dimostra come la dedizione, il rispetto per la tradizione e l’attenzione all'innovazione espresse da Ludovica Profous titolare di Villa Humbourg, possano elevare i prodotti locali ai vertici dell'eccellenza nazionale.

"Plaudiamo alla vittoria di Villa Humbourg, è una vittoria che valorizza tutto il territorio della Valdelsa" dichiarano i rappresentanti dell'Associazione. "Vedere un nostro olio IGP riconosciuto come un'eccellenza assoluta ci rende orgogliosi e conferma che la strada della qualità senza compromessi è l'unica via per valorizzare il nostro paesaggio e la nostra economia, sia dal punto di vista sociale che attrativo."

L'Associazione Terra di Val d’Elsa continua a valorizzare e promuovere queste realtà che, con il loro impegno quotidiano, portano il nome del nostro territorio oltre i confini regionali, trasformando un prodotto della terra in un ambasciatore di cultura e benessere.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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