Si chiude la stagione al Teatro Pacini con 'Una piccola Odissea'

Mercoledì 22 aprile alle ore 21:30 Andrea Pennacchi calca il palcoscenico con UNA PICCOLA ODISSEA, accompagnato dalle musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. Andrea Pennacchi, già noto al grande pubblico per cinema e tv e premio Nastro d’Argento 2023, accompagna gli spettatori con passione e ironia in un viaggio personale e teatrale nel mondo dell'Odissea. Una Piccola Odissea è una performance intensa e intima, un racconto orale a più voci, autentica celebrazione del narrare come atto di condivisione e resistenza culturale.

In scena si intrecciano passato e presente, epica e quotidiano, punti di vista diversi dei vari personaggi, con ironia e profondità. Lo spettacolo esplora il modo in cui le storie si tramandano: attraverso la voce di Odisseo, dei suoi compagni, di Telemaco, di Penelope, di aedi invisibili - fino a prendere parte di una memoria collettiva.

Afferma Andrea Pennacchi: "Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto: quando ero alle medie, mio padre gestiva lo stand dei libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero: era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. Partiremo dalla capanna dei racconti, quella capanna del chiaro Eumeo, principe e guardiano di porci, in cui inizia la vera e propria riconquista di Itaca da parte di Odisseo. L’Odissea così vicina alla mia infanzia, nucleo rovente da cui è nato il mio amore per il racconto".

Lo spettacolo chiude la dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

INGRESSI

Biglietti settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietti settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

In vendita online su https://www.webtic.it/

ANDREA PENNACCHI

UNA PICCOLA ODISSEA

di e con Andrea Pennacchi

musiche dal vivo di Giorgio Gobbo,

Gianluca Segato E Annamaria Moro

produzione Galapagos e Teatro Boxer

Distribuzione Terry Chegia

Fonte: Teatrino dei fondi - Ufficio Stampa