UniPi, la professoressa Maria Sabrina Greco vince il 'Warren White Award'

Maria Sabrina Greco, docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è la vincitrice dell’edizione 2026 del prestigioso “Warren White Award” dell’ IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (AESS). Si tratta del più importante riconoscimento alla carriera per studiosi di sistemi radar. Negli ultimi 25 anni è stato conferito solo tre italiani, di cui due del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: Fulvio Gini nel 2022 e, quest’anno, Maria Sabrina Greco, a riprova della grande qualità scientifica del gruppo di ricerca in telecomunicazioni dell’Università di Pisa.

La professoressa Greco si occupa di elaborazione statistica dei segnali e teoria della stima e della rivelazione con applicazioni ai sistemi radar. In particolare, la sua attività di ricerca si concentra su modelli di clutter, tecniche di rivelazione coerente e non coerente , tecniche CFAR, diversità di forme d’onda radar, radar bistatici/multistatici attivi e passivi, radar cognitivi e integrazione tra sistemi radar e di comunicazioni.

Maria Sabrina Greco (Fellow IEEE) è professoressa ordinaria al DII dal 2017. È Fellow IEEE dal gennaio 2011. È stata vincitrice dei premi IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Barry Carlton Award per il miglior articolo pubblicato su T-AES negli anni 2001, 2012 e 2021; vincitrice del premio EURASIP JASP Best Paper Award 2019; vincitrice del premio H. Mimno Award 2019 per il miglior articolo pubblicato su IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine; vincitrice del Fred Nathanson Young Engineer of the Year Award 2008 per i contributi all’elaborazione dei segnali, alla teoria della stima e della rivelazione; nonché dell’IEEE AESS Board of Governors Exceptional Service Award per “servizio esemplare, dedizione e professionalità” come Editor-in-Chief dell’IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine.

Negli ultimi 20 anni è stata general chair, technical program chair e membro del comitato organizzatore di numerose conferenze internazionali. È stata inoltre lead guest editor di diversi numeri speciali sul radar signal processing. Ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui: Presidente dell’IEEE AESS (2024–2025), membro del Board of Governors dell’IEEE Signal Processing Society (2015–2017), Chair dell’IEEE AESS Radar Panel (2015–2016), Chair del Technical Committee IEEE Sensor Arrays and Multichannel Signal Processing (2023–2024), Founder Chair dell’AESS Integrated Sensing and Communication Technical Working Group, IEEE SPS Distinguished Lecturer (2014–2015), Vice President for Publications dell’IEEE AESS (2018–2020), Editor-in-Chief dell’IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, Editor-in-Chief dell’EURASIP Journal of Advances in Signal Processing (2021–2025) e IEEE SPS Director-at-Large per la Regione 8 (2021–2022). Attualmente è membro del Board of Governors di EURASIP, AESS Distinguished Lecturer e Past President dell’IEEE AESS.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

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