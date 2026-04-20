"Le Università per Giulio Regeni": a Pisa confronto pubblico e proiezione del docufilm

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla giornata dedicata a Giulio Regeni, in programma martedì 28 aprile dalle ore 9 all’Aula Magna del Polo Carmignani (P.za dei Cavalieri, 6, Pisa). Il click day è martedì 21 aprile alle 12 sulla piattaforma eventbrite, i posti messi a disposizione sono 220. L’iniziativa è organizzata dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del programma nazionale "Le Università per Giulio Regeni", a dieci anni dalla tragica scomparsa del ricercatore. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.

Ad aprire la mattinata del 28 aprile saranno i saluti istituzionali dei vertici dei tre atenei pisani, con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, il direttore della Scuola Normale Superiore Alessandro Schiesaro e il rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello. Il cuore dell’iniziativa sarà il confronto pubblico sulla libertà di ricerca con la partecipazione della Senatrice a vita Elena Cattaneo, dell’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, dell’autore del documentario Emanuele Cava, insieme ai dottorandi Oluwafunmilayo Chinonye Samuel, Patrick Zaki Soliman e studiosi e ricercatori impegnati sui temi dei diritti.

A fine mattinata saranno trasmessi alcuni videomessaggi, tra cui quelli dei genitori di Giulio Regeni, e sarà proiettato il documentario "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo", momento centrale della giornata e occasione di riflessione condivisa. Qui le informazioni sull'evento.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa