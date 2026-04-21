Il premio Musica 'Carlo Taddei' al giovane pianista Paride Pescheta

La Conviviale del Rotary di Fucecchio Santa Croce sull’Arno del 17 aprile 2026 è stata dedicata all’assegnazione del PREMIO MUSICA CARLO TADDEI, giunto ormai alla sua settima edizione, nato sia per commentare il compianto socio, sia per valorizzare il ruolo che può avere la musica come costruttore di pace, al pari del Rotary International e dei singoli club, che spesso utilizzano eventi musicali per sostenere progetti sociali o sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti. Si deve, tra l’altro proprio a Carlo Taddei l’idea di costituire, quasi vent’anni fa, la Rotary SBAND, e di darle questo nome originale e simbolico. L’amico Carlo Taddei ha lasciato un segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto, era non solo un professore amato e conosciuto da tanti, ma una persona poliedrica, con un grande carisma ed una coinvolgente passione per la musica come hanno ricordato, tra gli altri, con affetto i soci Massimo Petrucci e Cristina Lotti.

Quest’anno il premio è andato ad un giovane pianista, Paride Pescheta, presentato, oltre che dalla socia Cristina Lotti, dal suo maestro Fernando La Vigna

Fernando La Vigna è chitarrista, pianista, tastierista e compositore, con un'attività da musicista più che trentennale, nonché insegnante accreditato in Italia di composizione, chitarre, tastiere e pianoforte presso il London College of Music della University of West London ed ha fondato la “European Music Institute” in collaborazione con il “London College of Music” per fornire esami e diplomi accreditati dalla University of West London, riconosciuti a livello internazionale.

Paride Pescheta vive a Fucecchio ed è iscritto al secondo anno del corso di laurea in informatica all'Università degli Studi di Firenze. Ha iniziato a studiare pianoforte con il maestro Fernando La Vigna a 10 anni ed ha continuato, anche durante la pandemia, con lezioni on-line fino ad ottenere la certificazione di quinto grado di Pianoforte e Electronic keyboard (tastiera) all’University of West London. Paride ha sempre dimostrato grande passione ed attaccamento a questo strumento e questa dote, unito alla sua naturale predisposizione all'esibizione in pubblico, dimostrata negli anni, potranno fare di lui, in futuro, un grande concertista.

Paride Pescheta ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti suonando alla tastiera Al chiaro di luna di Beethoven, Al chiaro di luna di Debussy, Alla Turca di Mozart, dalla sonata k 331 e Il pirata dei Caraibi ed ha ricevuto dal presidente del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Luca Borgioli, la targa del premio, conferito “per la sua tenacia e il suo spiccato talento musicale".

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce