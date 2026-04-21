25 aprile, a Empoli il tradizionale pranzo a Casenuove organizzato da PD e GD

Come da tradizione il 25 aprile si tiene il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove a Empoli (via Fratelli Cairoli 8) organizzato dal Partito democratico e Giovani democratici di Empoli.

« Ci troviamo oggi a celebrare il 25 aprile, giorno fondamentale per la storia d'Italia, un anniversario che non è solo una commemorazione, ma una pietra miliare della nostra rinascita. Oggi, siamo chiamati a guardare all'importanza di questa ricorrenza alla luce della situazione mondiale attuale- commenta Fabio Barsottini, segretario Pd Empoli-. Nonostante il tempo trascorso, il bisogno di coesione e cooperazione internazionale che ci ricorda quel giorno è ancora drammaticamente pressante. Purtroppo, assistiamo a una serie di guerre che richiamano lo spettro di quella che fu definita la "mostruosa era delle tirannidi. Il recupero di opzioni estremiste, la guerra in Iran, l’invasione del Libano, la guerra civile in Sudan, il perdurare della guerra in Ucraina e la situazione in Palestina sono solo alcuni esempi di come l'ossessione del nemico e l'idea di conquistare e soggiogare non siano affatto scomparse. A ciò si aggiungono gli attacchi alla libertà di opinione, soprattutto verso chi dissente. I valori fondamentali della Resistenza, come il ripudio della guerra per aggredire e la difesa della libertà di pensiero, sono quindi un imperativo quotidiano. La libertà è una conquista costante. Che il ricordo e i valori del 25 aprile continuino a ispirare il nostro impegno per un mondo più giusto e uguale.

Il pranzo a Casenuove per noi rappresenta un modo per stare insieme e ricordare, ma anche per guardare avanti. Perché la Resistenza continua, ogni volta che scegliamo da che parte stare».

L’appuntamento per il pranzo è alle 12.30, ci si riunirà per degustare le specialità offerte dal menù del circolo di Casenuove, che prevede: aperitivo, antipasto toscano, pasta primavera, arrosto girato, insalata mista, acqua,vino, dolce, spumante e caffè. Su richiesta possibile menù per vegetariani e celiaci. Prezzo: 25euro per adulti, 10 euro per bambini.

Per le prenotazioni si può telefonare al circolo Arci 0571 929395, Anna 3339952038 o alla sede del Partito democratico 0571/700023.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa