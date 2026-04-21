La Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, riflessione e iniziative in tutta la regione.

25 aprile nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Partenza dei volontari per la lotta di Liberazione (fondo David Bastianoni di proprietà dell'Ente Cambiano Spca)

Empoli. Alle 9, nella Chiesa Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti, si celebra la Santa Messa in suffragio dei caduti nella guerra di Liberazione. Dalle 9.45 si terrà il corteo per le vie cittadine fino ad arrivare, alle ore 10, in piazza XXIV Luglio, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dell'Antifascismo e della Resistenza. La cerimonia si sposterà alle 11 in piazza del Convento a Santa Maria, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento in memoria di Rina Chiarini e Remo Scappini, partigiani empolesi. Infine, l'ultimo intervento a Fontanella: il corteo partirà dal parcheggio della Casa del Popolo per deporre una corona d'alloro al Cippo Ricordo della frazione (Qui il programma completo). Come da tradizione torna il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove a Empoli (via Fratelli Cairoli 8) organizzato dal Partito democratico e Giovani democratici di Empoli.

Montelupo Fiorentino. Le celebrazioni iniziano alle 9.45 in piazza Giacomo Matteotti: al monumento di Gino Terreni sarà inaugurata una targa in ceramica dedicata ai militari alleati caduti a Montelupo nel 1944. Il percorso della memoria proseguirà alle 9.45 in Piazza Salvo D’Acquisto con la deposizione di una corona alla targa di Guido Guidi, e alle 11.00 presso l’area cimiteriale dell’Ambrogiana per l’omaggio alla sua tomba. Dopo il tradizionale "Pranzo Partigiano" presso il circolo Arci "Il Progresso" (per il quale è possibile prenotare ai numeri 3804524969 o 3331213268), alle ore 15.00 verrà presentata l'anteprima della biografia di Mario Frosini, curata da Silvano Salvadori. Le iniziative sono promosse dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con la sezione ANPI "25 aprile", il circolo Arci "Il Progresso", Auser, Arci e SPI CGIL. (Qui il programma completo).

Montespertoli. In programma un corteo nei luoghi di memoria: si parte alle 8:45 da Poppiano, dove il cippo locale apre ogni anno il pellegrinaggio civile del 25 aprile. Da qui il corteo si sposta a Fezzana (ore 9:00), alle 9:30 tappa a Montagnana, e ultima sosta a Castiglioni (ore 9:45). La mattinata prosegue alle 10:30 con la Santa Messa al cimitero del capoluogo. L'appuntamento centrale è alle 11:30 in Piazza del Popolo, dove sorge il Monumento ai Caduti inaugurato il 27 luglio 1952 — ottavo anniversario della liberazione del paese — in memoria dei caduti militari, partigiani e civili della guerra 1940-1945. Qui si terranno la deposizione della corona e gli interventi delle Autorità, accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi (Qui il programma completo).

Castelfiorentino. Corteo automobilistico per la deposizione di corone d'alloro alloro nelle frazioni al mattino, cerimonia e corteo a piedi nel capoluogo nel pomeriggio. Il ritrovo con le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e della Resistenza è previsto alle ore 11.00 al Parcheggio di via Irma Bandiera, nei pressi del PalaBetti, da dove partirà il corteo automobilistico (Qui percorso e programma completo). Nel pomeriggio il corteo a piedi, con ritrovo in piazza Gramsci alle 16.30.

Certaldo. Il 25 alle ore 8 deposizione delle corone al Cimitero Comunale in omaggio ai caduti. Alle 9 Santa Messa in suffragio dei Caduti, dalle 10 partenza del corteo da Piazza Boccaccio che attraverserà Via 2 Giugno, Viale Matteotti e Via Trieste, per concludersi in Piazza della Libertà. Qui si terranno le orazioni ufficiali, seguite dalla deposizione della corona al Sacello ai Caduti. La cerimonia sarà accompagnata dalla Filarmonica "G. Verdi" di Marcialla. Alle 11:45 cerimonia in località Fiano. Nel pomeriggio alle 17 l'incontro "Memoria e attualità della Liberazione" promosso da ANPI Sezione di Certaldo (Qui il programma completo).

Capraia e Limite. Iniziative a Limite organizzate dal Circolo ARCI in collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite, l'ARCI Empolese Valdelsa e con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Capraia e Limite. Martedì 21 aprile in programma alla Casa del Popolo di Limite, nell'ambito dell'iniziativa "Play for Fun" coordinata dalla Società della Salute di Empoli con altre associazioni per il contrasto al gioco d'azzardo, una serata di gioco di ruolo con il gioco Radio Victory ispirato ad un episodio della lotta partigiana sull'Appennino Tosco Emiliano. Nel pomeriggio di sabato 25 aprile in Piazza Vittorio Veneto merenda partigiana con prosciutto, baccelli e pecorino. Domenica 26 alle ore 17.30, sempre alla Casa del Popolo di Limite, in collaborazione con l'associazione Altroteatro, spettacolo teatrale "Giannina e il suo babbo, vita e morte di un anarchico antifascista". Ingresso libero con a seguire buffet (Qui il programma completo).

Fucecchio. Dibattiti e un percorso in bici nei luoghi della memoria. Le iniziative a Fucecchio prendono il via la sera di venerdì 24 aprile con un apericena organizzato da Anpi Fucecchio al circolo Arci Le Calle: in programma dibattiti e interventi e, a seguire, spazio al concerto degli Alma Vintage "Spinti da un sogno di libertà". Sabato 25 aprile, alle ore 10, si terrà la cerimonia di commemorazione istituzionale presso il monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Qui, alle 10:45, partirà Libera Ride, staffetta ciclistica a cura di Cantilovers & Collettivo Ruota Libera, che raggiungerà i luoghi della memoria (partecipazione gratuita). Qui il programma completo.

San Miniato. Iniziative diffuse su tutto il territorio con momenti commemorativi e deposizioni, di corone d'alloro e fiori, nei luoghi simbolo del territorio: Ponte a Egola, (8.30 in piazza Spalletti Stellato), Isola (via Isola alle 9), Roffia (via San Michele alle 9.30) Ponte a Elsa (via Nazionale alle 10), con momenti commemorativi e deposizioni di fiori presso i luoghi simbolo del territorio. Le iniziative continueranno alle 11 a San Miniato Basso (via Tosco Romagnola Est), con una nuova deposizione di corona alla lapide posta all’esterno della chiesa dei Santi Martino e Stefano. Il programma si concluderà nel centro storico di San Miniato: alle 11.30 ritrovo in piazza della Repubblica e partenza del corteo che raggiungerà piazza Duomo (Qui il programma completo). In vista del 25 aprile presentazione del libro "Gocce di pace. Testimonianze di pace e di guerra nel mondo alla fine del secolo scorso" di Manuela Parentini e Delio Fiordispina in programma martedì 21 aprile alle ore 21.15, presso la Casa Culturale.

Montopoli in Val d'Arno. Le celebrazioni del 25 aprile a Montopoli aprono una rassegna che lega la festa della libertà d’Italia alla nascita della Repubblica seguendo il filo rosso degli 80 anni del voto alle donne. Si chiama "Sorelle d’Italia", con iniziative in programma fino a giugno: sabato appuntamento alle 9 in piazza San Matteo, con corteo e cerimonia nel borgo (la notizia completa).

Provincia di Firenze

Firenze. Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione nazionale. Il 25 aprile le cerimonie ufficiali prenderanno il via alle 10 con la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate. Da lì partirà il corteo che raggiungerà Palazzo Vecchio. Alle 11 è prevista la cerimonia sull’arengario di Palazzo Vecchio. Interverranno la sindaca Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale e Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei professoressa Silvana Sciarra, la presidente Anpi provinciale di Firenze e componente del Comitato nazionale Vania Bagni. Alle ore 17.30 sull'arengario di Palazzo Vecchio ci sarà il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini. Iniziative in città: la Rete Democratica Fiorentina organizza "Diamo un futuro alla memoria" alle 8 al cimitero di Trespiano, in ricordo di Gilda La Rocca la partigiana di Radio Co.Ra. (Commissione Radio), la stazione radio clandestina che, durante l'occupazione nazista di Firenze nel 1944, permetteva ai partigiani e al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di comunicare con gli Alleati; sarà presente l’assessora alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese. Alle 9.45 sarà scoperta la nuova lapide in memoria della "Resistenza senza armi" degli Internati Militari italiani, con deposizione corone alle lapidi della scuola "Vittorino da Feltre" a Ponte a Ema. Sarà data lettura della nuova lapide a cura della consigliera ANED di Firenze, Tamara Tagliaferri con commemorazione nel piazzale della Scuola "Vittorino da Feltre". Alla cerimonia interverranno la presidente del Q3 Serena Perini, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, il consigliere nazionale ANEI - Marco Grassi e per ANPI Ponte a Ema Maria Pagnini. Durante la commemorazione avrà luogo un breve spettacolo organizzato dai ragazzi della classe quinta della scuola "Vittorino da Feltre" (il programma).

Calenzano. A 23 anni di distanza la grande bandiera della pace torna in Calvana, per dire ancora una volta no alle guerre. L’iniziativa si svolgerà il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione, ed è promossa dal Comune di Calenzano con l’adesione di Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio. (Qui il programma completo)

Lastra a Signa. Il Comune di Lastra a Signa celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma dal 22 al 25 aprile tra cinema, teatro, incontri e cerimonie istituzionali. Si parte il 22 aprile con la proiezione del film Tutti a casa e video-testimonianze sulla Resistenza. Il 23 aprile è prevista la presentazione di un libro su Gramsci e Pertini, mentre il 24 aprile va in scena uno spettacolo dedicato al partigiano Lanciotto Ballerini con musica, danza e narrazione. Il 25 aprile si svolgono le celebrazioni ufficiali con deposizione delle corone nei vari luoghi del territorio, corteo cittadino, cerimonia in piazza Pertini con interventi istituzionali e accompagnamento musicale, e infine la premiazione di un concorso letterario sulla Resistenza. Un programma diffuso che unisce memoria storica, cultura e partecipazione civile. (Qui il programma completo)

Scandicci. Il Comune di Scandicci, insieme al Comitato della Memoria, celebra l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di eventi il 25 aprile e iniziative collaterali il 26. Il 25 aprile si apre con le cerimonie ufficiali: deposizione delle corone al Cimitero di Sant’Antonio e in piazza Matteotti, seguite da un corteo fino a piazzale della Resistenza. Qui si svolge la celebrazione principale con cori e musica, oltre all’esposizione di bandiere realizzate dalle volontarie della Proloco. Nel pomeriggio è previsto un evento commemorativo alla Proloco Piana di Settimo e, la sera, un concerto di beneficenza al Centro Rogers. Il 26 aprile si conclude il programma con il “Concerto della Liberazione” della Filarmonica Vincenzo Bellini. Le iniziative sono aperte alla cittadinanza e dedicate alla memoria della Resistenza e ai valori della Liberazione. (Qui il programma completo).

Barberino Tavarnelle. Il giorno 25 aprile deposizione itinerante delle corone nei diversi luoghi della memoria di Barberino Tavarnelle dalle ore 8.15 alle ore 11.45. La tappa conclusiva del percorso è prevista al Monumento di via XXIII Luglio 1944 a Tavarnelle con il corteo, accompagnato dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Marcialla, e diretto in piazza Matteotti. È qui che interverranno il sindaco David Baroncelli, il Direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea Matteo Mazzoni. L’iniziativa sarà arricchita dalle letture degli alunni della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani". L’evento prosegue con "Patria donne e libertà. Le Madri Costituenti raccontate dalle donne", il pranzo della Liberazione, promosso da Calcit e Misericordia di Barberino Tavarnelle, finalizzato al sostegno di progetti di solidarietà per il Ciad. Il cartellone delle iniziative dà appuntamento a martedì 5 maggio alle ore 17:30, negli spazi della Biblioteca Comunale "E. Balducci", con la presentazione della graphic novel "Tre colpi secchi" di Federico Bojola, Nicola Fontanelli Don Cuba. Le celebrazioni della Festa della Liberazione si concluderanno venerdì 15 maggio alle ore 21 in piazza Sant’Andrea a Vico d’Elsa con il reading collettivo "Montemaggio in memoria di Piero Bartalini" a cura di Massimo Salvianti. Musiche e fisarmonica di Emiliano Benassai.

San Casciano in Val di Pesa. Il 25 aprile la cerimonia prende avvio alle ore 10 con un corteo per le vie del centro storico, accompagnato dal Corpo Musicale "Oreste Carlini" e seguito dalla deposizione della Corona al Monumento dei Caduti e alla Pietre d’Inciampo. Sono previsti gli interventi del sindaco Roberto Ciappi e della storica Francesca Cavarocchi. Seguirà il reading "La Pace fa crescere l’erba, ma CHI fa crescere la Pace" con gli alunni e le alunne della classe 2C della scuola secondaria "Ippolito Nievo". Dalle ore 12 le delegazioni istituzionali si recheranno nei luoghi della memoria per deporre le corone al Parco Dante Tacci, al Cimitero Americano, al Cimitero Americano, al Tondo delle Corti, a Fabbrica, a Valigondoli, a Calcinaia, a Cerbaia, al Monumento di Montefiridolfi. Alle ore 12.30 il Circolo Arci di San Casciano ospiterà un pranzo e alle ore 17 il Concerto del Corpo Musicale "Oreste Carlini". Altre deposizioni si terranno a Mercatale presso il cippo I Cofferi (ore 9) dove dalle ore 15.30 prenderà il via la camminata della Memoria di Spedaletto (zona Gentilino-Petriolo-Spedaletto- Sant' Andrea). Il giro delle deposizioni proseguirà con la cerimonia al Monumento ai Caduti di Montefiridolfi, preceduta alle ore 11.45 dalla performance "Storia di un bambino partigiano: Loreno Santucci" e la partecipazione di Loreno Santucci. L’iniziativa è curata da Gabriele Sani. Alla Romola, dopo la deposizione della corona in via Treggiaia, il Circolo Arci (ore 12.30) si terrà il pranzo "Cantare la Resistenza", seguito dal concerto con Marta Materassi. A Spedaletto in via Potente, di fronte al Circolo, alle ore 16 si terrà l’evento "Tracce di memoria a Spedaletto" con le testimonianze di guerra e prigionia degli abitanti. Sarà presente la testimone Leda Becciolini. All’evento parteciperà Anpi Mercatale durante la sosta della loro passeggiata.

Nel resto della Toscana

Sant'Anna di Stazzema. Il 25 aprile come da tradizione celebrazioni a Sant'Anna di Stazzema, nel Parco nazionale della Pace riconosciuto come "luogo simbolo della Liberazione dal nazifascismo, della memoria del sacrificio civile del Paese nella seconda guerra mondiale e oggi spazio vivo di educazione ai valori della pace". Quest'anno sarà Elly Schlein l'oratrice ufficiale delle celebrazioni.

Provincia di Lucca. Il programma: 22 aprile presentazione nella Sala Tobino di Palazzo Ducale del libro ‘Per una pedagogia della Resistenza’, a cura di Antonio Bettoni e Dario Missiglia. L’evento è promosso da: Anpi Lucca, associazione Proteo Fare Sapere, Cgil Lucca, Flc Cgil, Spi Cgil, Movimento di cooperazione educativa, Isrec Lucca e in collaborazione con la Provincia di Lucca. L’incontro - a ingresso libero - avrà inizio alle 17:30. Il 24 aprile visita guidata dei luoghi simbolo della Resistenza nel centro storico di Lucca. La partecipazione al ‘Tour della Memoria’ è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi, contattando l’amministrazione provinciale al numero 0583/417481 o inviando una mail all’indirizzo scuolapace@provincia.lucca.it. Il ritrovo è fissato alle 16 in Cortile Carrara e il tour terminerà alle 17:45 in Cortile Carrara. Sempre il 24 aprile, alle 18, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale è in programma l’incontro ‘Lucca sempre libera. Storia e coscienza civile in tre opere di Vincenzo Barsotti’, nell’ambito del quale saranno presentati tre quadri del pittore Vincenzo Barsotti, donati dalla Fondazione Sinistra Storia e Valori alla Provincia di Lucca. Inoltre, il 24, 25 e 26 aprile, in orario serale, come da tradizione, l’amministrazione provinciale illuminerà con i colori della bandiera italiana sia il Ponte di Rivangaio, sia il nuovo ponte sul fiume Serchio.

Molte le iniziative anche in Versilia. Protagonista sarà Villa Argentina, dove saranno allestite due mostre, la prima che inaugura sabato 18 aprire alle 11: si tratta della mostra ideata ideata da Provincia di Lucca, Scuola per la Pace della Provincia, Isrec di Lucca, Arcidiocesi di Lucca e Pisa, Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, ‘Clero, guerra, resistenze in provincia di Lucca’ che ha l’obiettivo di far conoscere meglio gli anni finali del secondo conflitto mondiale. La mostra è stata curata da Silvia Quintilia Angelini, Stefano Bucciarelli e Stefano Sodi. L’evento è promosso in collaborazione con Isrec Lucca e ANPI Viareggio, con il patrocinio del Comune di Viareggio. La seconda esposizione verrà inaugurata il 21 aprile alle 16 e vede ospitare nelle sale di Villa Argentina, ‘Italiani nelle SS 1943-1945’, mostra bilingue - realizzata in collaborazione con Anpi e Arci - che nasce dal lavoro di ricerca di Gianfranco Ceccanei, a lungo docente di storia e cultura italiana all’Università popolare di Berlino, nonché anima dell’associazione ‘Carlo Levi’ che raccoglie gli emigrati italiani nella capitale tedesca. L’evento è promosso in collaborazione con Isrec Lucca e Anpi Provinciale, con il patrocinio del Comune di Viareggio. Le iniziative a Villa Argentina si concludono il 28 aprile, quando, alle 16:30, in Sala Parenti, a ingresso libero, è in programma la presentazione del libro ‘Vangelo nei lager - Un prete nella Resistenza’ di Roberto Angeli.

Pietrasanta. Sabato 25 aprile l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma, alle forze armate, alle autorità civili, militari e religiose renderà omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà con una cerimonia articolata in diversi momenti che toccheranno alcuni dei luoghi più significativi del territorio. Alle 9 a Strettoia, presso il cippo dedicato ai caduti sulla Linea Gotica e alle 9,30, al monumento del soldato alleato lungo viale Apua, saranno deposti due mazzi di fiori. Alle 10,30 in piazza Duomo la composizione del corteo, aperto dalla Filarmonica di Capezzano Monte che, percorrendo via Mazzini e fino a piazza Statuto, eseguirà alcune delle marce più tradizionali di questa ricorrenza. Ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre si svilupperà la cerimonia ufficiale: l'alzabandiera, sulle note dell'inno nazionale, europeo e americano, quest'ultimo in omaggio alla delegazione della base di Camp Darby; la deposizione della corona d’alloro, gli interventi delle autorità, di uno storico locale e dei rappresentanti delle associazioni. La cerimonia si concluderà intorno alle 12 con l’esecuzione dell'inno simbolo della Liberazione, "Bella Ciao" da parte dei musicisti della Filarmonica.

Livorno. Sabato 25 aprile, alle ore 10 in piazza della Vittoria, deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti in Guerra. Saranno schierati i gonfaloni del Comune e della Provincia e i labari delle associazioni combattentistiche, d’arma e partigiane. Successivamente le autorità e le rappresentanze, passando da via Magenta, si ritroveranno in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.20 saranno deposte corone al Bassorilievo al Partigiano. Alle ore 10.30 il corteo, con in testa la Banda Città di Livorno, si dirigerà verso il Comune. Alle ore 11, in piazza del Municipio , è previsto un saluto da parte del sindaco Luca Salvetti e del prefetto Giancarlo Dionisi. Seguirà una prolusione tenuta dall’on. Pierluigi Bersani. Saranno presenti anche delegazioni di Aned, Anppia, Anei, Anpi, Istoreco (Il programma completo).

Pistoia. Le iniziative si aprono mercoledì 22 aprile nella sala Maggiore del Palazzo comunale: alle 16.30 in programma la prima proiezione del documentario "A Cobra fumou – Il Brasile e la Liberazione d’Italia", a cura dell’Associazione Linea Gotica Pistoiese onlus Ets, in collaborazione con il Cudir. Alle 17 nella Biblioteca San Giorgio (sala Terzani) si terrà la presentazione del libro "L’altra Resistenza. Partigiani pistoiesi in Jugoslavia" di Eric Gobetti, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia, in collaborazione con Anpi. Il 25 aprile alle 11 omaggio al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona. A seguire, sotto il loggiato del Palazzo comunale in piazza del Duomo, si terrà il concerto delle bande cittadine. Tra le iniziative diffuse sul territorio al Circolo Arci di Bonelle si svolgerà la Festa dell’ANPI, con la 49ª Maratonina del Partigiano (ore 9), le premiazioni e il pranzo sociale. In programma anche l’omaggio a Modesta Rossi in piazza Modesta Rossi (ore 16), con deposizione della corona, e un percorso in bicicletta fino al cippo di Silvano Fedi a Montechiaro (ore 17). Al Circolo Arci di Porta al Borgo si terrà l’iniziativa "Con rabbia, per amore né serv3 né padron3": dalle ore 13 pranzo in strada, alle 16 concerti gratuiti e dalle ore 20 dj set. Le celebrazioni si concluderanno martedì 28 aprile a Piteccio con la commemorazione delle vittime civili del bombardamento del 1944.

Quarrata. Cerimonia pubblica dalle 11 in piazza Risorgimento. Dopo il saluto del Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, verrà eseguita l'alzabandiera a cura dell’associazione Nazionale Alpini Gruppo di Quarrata e poi deposta una corona di alloro da parte del Sindaco di Quarrata di fronte al monumento "alla pace in memoria dei caduti per la libertà di tutte le guerre" in piazza Risorgimento. Seguirà esecuzione del canto popolare "Bella Ciao" da parte della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Quarrata e alcune letture della Resistenza a cura dell'assessore all'Istruzione Annamaria Turetti. La giornata si concluderà alle ore 12:45 con il pranzo presso il circolo Arci Parco Verde di Olmi a cura dell’associazione Amici Casa di Zela.

Pisa. Il Comune di Pisa, insieme ad “Acquario della Memoria”, propone per il 25 aprile un ciclo di tre passeggiate immersive con videoproiezioni dedicate alla città durante la Seconda guerra mondiale e alla Liberazione, con particolare attenzione alle figure femminili. Si parte il 24 aprile con un percorso sui bombardamenti del 1943 e le testimonianze di guerra. Il 25 aprile è previsto un itinerario serale sulle Mura di Pisa dedicato alla Liberazione della città nel 1944. Il 26 aprile si chiude con un percorso a Coltano tra storia della prigionia, contrabbando e vita nel dopoguerra. I tre appuntamenti, realizzati con materiali d’archivio e testimonianze, fanno parte di un progetto di ricerca sulla memoria collettiva sostenuto da istituzioni locali e regionali. (Qui il programma completo).

Prato. Il Comitato 25 Aprile di Prato torna in piazza per celebrare l'anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile, con un corteo che si snoderà per le vie del centro cittadino: la partenza è prevista per le 15:30 da piazza delle Carceri, mentre l'arrivo sarà in piazza dell'Università. La piazza accoglierà interventi, performance artistiche, musica dal vivo e uno spazio pensato per le bambine e i bambini. La manifestazione si concluderà a Figline, con la commemorazione al monumento dedicato ai 29 martiri di Figline. Seguirà una cena solidale al Circolo 29 Martiri. Alla manifestazione aderiscono diverse realtà tra le quali Sudd Cobas, Emergency, Non Una di Meno e molte altre.

Montemurlo. Il Comune di Montemurlo, insieme ad ANPI, Fondazione Cdse e altre associazioni, organizza la rassegna “Intorno al 25 Aprile” per l’81° anniversario della Liberazione. Il programma include spettacoli teatrali, incontri e attività didattiche tra il 25 aprile e il 28 maggio. Si parte il 25 aprile con le celebrazioni ufficiali e lo spettacolo “La farfalla sulla testa”. Segue il 28 aprile l’incontro sulla salvaguardia del patrimonio artistico durante la guerra. L’11 maggio è prevista una lezione al liceo sulla Seconda guerra mondiale e l’arte, il 16 maggio uno spettacolo sulle Madri Costituenti e il 28 maggio un incontro sul primo voto delle donne a Montemurlo. Tutti gli eventi sono gratuiti e dedicati alla memoria storica, alla Resistenza e al ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana.

Museo Storico della Linea Gotica. Sarà aperto il Museo Storico della Linea Gotica di Montemurlo il 25 aprile, fresco di nuovo allestimento con l'esposizione di un carro armato Sherman, tornato sul territorio dopo 82 anni e che rimarrà visitabile fino al 3 maggio. Dalle 10 apertura al pubblico del museo, alle 10.30 e 14.45 accensioni del carro armato: in programma anche la presenza di figuranti in uniforme storica con allestimento di un campo base, per raccontare la vita quotidiana dei soldati, partecipazione di mezzi militari d'epoca, visite guidate con orario continuato fino alle 19. "L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della storia del territorio e della sua liberazione, mantenendo viva la memoria degli eventi e delle persone che ne furono protagonisti, affinché tragedie simili non si ripetano", ha commentato il direttore Giuseppe Aucello.

Poggibonsi. In programma iniziative del Comune in collaborazione con la sezione Anpi Poggibonsi e l’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea nell’ambito del protocollo di intesa con gli altri comuni della Valdelsa. Giovedì 23 aprile alle 21 nella sala Set del Teatro Politeama Theatrikos Compagnia Laboratorio dell'Attore "A. Neiwiller" presenta "Mattatoio/Vonnegut Ripudiare la guerra". Drammaturgia e Regia Aniello Ciaramella con Aniello Ciaramella e Armando Turchi a cura di Associazione La Scintilla. Il 25 aprile alle 10 a Salceto intitolazione della stradina verde a "Le Staffette Partigiane". Alle 11,30 cerimonia di commemorazione con corteo e deposizione della corona. Con partenza da piazza Cavour, il corteo sfilerà su via della Repubblica, piazza Rosselli, piazza Berlinguer, piazza Mazzini dove sarà deposta la corona al "Monumento alla Resistenza" di Umberto Mastroianni. Il corteo sarà accompagnato dalla Banda Cittadina "La Ginestra". Mercoledì 29 aprile alle 18 all’Accabì per il progetto "Dialoghi di Pace" presentazione del libro di Silvia Folchi "La Resistenza del margine". Presso la Biblioteca Comunale Pieraccini sarà allestito uno scaffale tematico.

Colle di Val d'Elsa. Il Comune di Colle di Val d’Elsa celebra l’81° anniversario della Liberazione con una cerimonia pubblica il 25 aprile, che prevede un percorso di commemorazione con deposizione di corone ai monumenti ai caduti e interventi istituzionali in piazza Arnolfo. La città ricorda il proprio ruolo nella Resistenza, segnato da forte impegno antifascista, partecipazione alla lotta di Liberazione e episodi drammatici come l’eccidio di Montemaggio. Un contributo importante arrivò anche dalle donne e dalla popolazione civile. Nel corso della cerimonia viene annunciato anche l’avvio dell’iter per il riconoscimento di Colle di Val d’Elsa al Merito Civile, per valorizzare ufficialmente il suo ruolo storico nella Resistenza.

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