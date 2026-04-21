A Montemurlo un giardino è intitolato a Papa Francesco

Da oggi il giardino di via Palarciano a Oste porta il nome di Papa Francesco. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, il Comune di Montemurlo ha voluto intitolare a questo uomo di pace e dialogo uno dei principali giardini del territorio, sempre frequentato da tanti bambini, ragazzi e famiglie. Nonostante la pioggia battente, stamattina sono state tante le persone presenti all’intitolazione: le associazioni del territorio, il capitano Antonio Mundo della Tenenza dei Carabinieri di Montemurlo, i parroci del territorio, don Jarek che in qualità di vicario ha portato la benedizione, don Gildas e don Luigi D’Arco per la Diocesi di Prato. «Intitolare questo giardino a Papa Francesco è una vera dichiarazione d’intenti: significa radicare i valori che hanno guidato la sua vita e il suo magistero in uno spazio pubblico, affinché il rispetto, l’inclusione, la pace e la solidarietà diventino pratica quotidiana per la nostra comunità. – ha sottolineato il sindaco Simone Calamai - Come ci ha insegnato il Santo Padre, nessuno si salva da solo: il bene comune è un cantiere che si costruisce insieme, ogni giorno».

Sulle tre targhe, che si trovano nei pressi delle due entrate del giardino e vicino all’area giochi, si legge "Giardino "Papa Francesco" Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra" L’esempio e l’insegnamento di Papa Francesco, uomo di pace e di dialogo, continuano a vivere nella nostra comunità e in questo giardino che porta il suo nome. Un segno di speranza e fiducia per un futuro di fratellanza, unità e pace”.

Il primo evento che vedrà protagonista il giardino “Papa Francesco” si svolgerà domenica 26 aprile alle ore 16 con l’inaugurazione del defibrillatore, donato alla comunità dal rione Popolesco. Un pomeriggio dedicato alla prevenzione sanitaria ma anche al divertimento e alla socialità con merenda, musica e animazioni per bambini. L’evento è promosso dal Comune di Montemurlo con Proloco, Admo, Gruppo Storico e Som.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa