Al Centro Donna di Empoli si parla di prevenzione

“Progetti e prospettive per le Donne del Centro Donna” è il titolo dell'incontro di mercoledì 22 aprile che, dalle ore 16.30, darà il via agli appuntamenti dedicati alla Settimana della Salute della donna, l'Open Week promosso da Fondazione Onda con l’obiettivo di offrire attività di screening e consulenze gratuite. Per le donne sarà un’occasione per approfondire aspetti del proprio stato di salute e confrontarsi con gli specialisti ospedalieri.

E l'iniziativa in programma nella sala d'attesa del Centro Donna del San Giuseppe di Empoli ha proprio questa finalità: presentare le attività della settimana e alcune novità che il Centro mette a disposizione o a supporto del territorio, anche attraverso sostenitori del mondo dell’associazionismo. Un incontro aperto al pubblico durante il quale i professionisti coinvolti nelle giornate di prevenzione dialogheranno con le donne, con un approfondimento sulle terapie e i trattamenti. A coordinare l’appuntamento sarà la dottoressa Francesca Martella, direttore dell'Oncologia medica e anima del Centro Donna.

Durante la serata, dopo i saluti della direttrice del presidio dottoressa Francesca Bellini, con la dottoressa Daniela Tramalloni, della struttura degli Screening, si parlerà dell'ultima campagna di prevenzione in atto in queste settimane e dedicata appunto al tumore al colon retto. Con il dottor Andrea Marrucci si approfondirà il tema della diagnostica senologica, mentre il dottor Federico Spolveri parlerà di chirurgia senologica. Con la dottoressa Mariangela Cirillo l'argomento sarà quello della dieta e con il dottor Pier Giorgio Giannessi dell’impatto negativo del fumo sui polmoni e sul distretto della gola.

Con il direttore della Ginecologia e Ostetricia, Massimo Gabbanini, e la dottoressa Cristina Regini si parlerà dell'utilizzo del laser nell'atrofia vaginale in donne in menopausa oncologica.

Alle 17,30 sarà presentato il libro "Più forte della notte. Io non mi arrendo", scritto da Sandro Schiariti. L'autore dialogherà con i presenti, soffermandosi su alcuni passaggi del volume.

A seguire una tavola rotonda con le associazioni di volontariato del territorio che porteranno le loro esperienze e contributi. Si comincia con la testimonianza dell'associazione ASTRO che sarà presentata dal suo presidente Paolo Scardigli quindi sarà la volta dell'associazione Feeling Nova Ets e poi ancora della Misericordia Empolese Valdelsa con il coordinatore Maurizio Chinaglia. Scenderanno in campo anche i volontari dell'associazione canottieri di San Miniato con il presidente Enzo Ademollo che presenteranno un progetto di attività fisica sul lago di Roffia. Di attività fisica e tumore del colon retto parleranno anche Cristina Moncini, della struttura di Riabilitazione dell'ospedale di San Miniato, e Sabrina Frizzera, fisioterapista coordinatrice al distretto di Rozzalupi.

Dal 23 sino al 29 aprile quindi si svolgeranno le attività di screening dedicate alle donne, dall'Endocrinologia alla Fisioterapia, dalla Dietetica alla Chirurgia Senologica e all'Oncologia medica. Quindi ancora dalla Ginecologia alla Radiologia senologica e allo screening del colon retto.

Fonte: Ausl Toscana Centro