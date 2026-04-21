Arezzo: individuata l'auto che ha investito e ucciso il cane Choco

Continuano gli accertamenti della Squadra Mobile di Arezzo per chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto lo scorso 6 aprile, quando Choco, un meticcio di 14 anni considerato a tutti gli effetti parte della famiglia di Leonardo Magi, è stato travolto e ucciso da un'auto, modello Suzuki.

A dare notizia degli sviluppi è stato lo stesso Magi attraverso i social, confermando quanto già trapelato nelle ultime settimane. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare con precisione chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’impatto: l'auto risulta infatti riconducibile a più persone.

L'episodio si è verificato nel giorno di Pasquetta, poco prima dell'ora di pranzo, in una strada periferica frequentata prevalentemente da residenti e vicina ad aree verdi. Restano ancora da chiarire diversi aspetti, tra cui la presenza o meno del guinzaglio al momento dell'incidente e altre circostanze utili a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno spiegato che al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, in attesa delle indicazioni della Procura che segue il caso.

Nel frattempo, Leonardo Magi ha annunciato l’intenzione di avviare una fondazione dedicata a Choco, per avere giustizia per tutti quegli animali che non l'hanno mai avuta: "Fanno parte delle famiglie a tutti gli effetti".