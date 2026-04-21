Sale sul Biancone per una sfida prima del matrimonio: denunciata

Si è arrampicata sul “Biancone” per una challenge prematrimoniale ma è stata subito individuata dalla Polizia Municipale che l’ha fatta subito uscire dalla fontana. Una bravata che però è costata alla giovane straniera una denuncia perché con il suo comportamento ha provocato dei piccoli ma significativi danneggiamenti alla fontana di piazza Signoria.

L’episodio risale a sabato pomeriggio. Come successivamente lei stessa ha raccontato agli agenti intervenuti, la 28enne è entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l’inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia. La sua intenzione era quella di "toccare" le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale. Gli agenti, che erano nelle vicinanze, sono subito intervenuti facendola uscire dalla fontana per poi procedere all’identificazione.

Ieri mattina gli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo per verificare se la bravata avesse avuto conseguenze. Dalla verifica sono emersi piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato sia che a un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare. La ragazza è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per deturpamento di bene artistico-architettonico.