Al BiblioCiaf di Ponte a Egola il dialogo tra giovani e istituzioni prende forma

Un pomeriggio di confronto autentico e partecipazione attiva quello che si è svolto al BiblioCiaf di Ponte a Egola, dove i ragazzi e le ragazze del gruppo “Vocintransito” hanno incontrato l’assessore all’Istruzione Matteo Squicciarini e il dirigente del settore Servizi alla Persona Paolo Togninelli. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di scambio tra giovani e istituzioni, costruita attraverso momenti di gioco, attività di gruppo e dialogo aperto. Grazie alla guida degli educatori, i partecipanti hanno coinvolto direttamente i rappresentanti dell’amministrazione in un confronto fatto di domande, riflessioni e condivisione di esperienze.

Durante l’incontro, i giovani del BiblioCiaf hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, esprimendo il proprio punto di vista sul territorio, sui desideri e sulle prospettive future, offrendo uno sguardo concreto su aspettative e bisogni delle nuove generazioni. Parallelamente, è stato altrettanto significativo il contributo degli adulti e delle istituzioni, che hanno condiviso visioni e responsabilità rispetto al ruolo della politica e dei servizi educativi.

“Incontrare i ragazzi e le ragazze che frequentano i nostri servizi educativi deve diventare una buona prassi – dichiara l’assessore Matteo Squicciarini – È un modo diretto ed efficace per comprendere potenzialità e criticità dalla voce di chi vive quotidianamente questi spazi. Questo incontro è stato un momento prezioso, che ci ha permesso di entrare in contatto con i bisogni reali dei cittadini più giovani del nostro territorio e di rafforzare un dialogo che vogliamo rendere sempre più strutturato e continuo. Questa esperienza è come un primo passo verso un percorso più ampio, mirato a consolidare la partecipazione giovanile e a promuovere una relazione stabile tra istituzioni e nuove generazioni, un incontro significativo, che pone le basi per un modello di ascolto e collaborazione destinato a crescere nel tempo".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa