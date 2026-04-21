Camion sperona ambulanza a Livorno e fugge

Un camion ha urtato e speronato questa mattina (martedì 21 aprile) a Livorno la fiancata di un'ambulanza della Misericordia, in via Quaglierini, nella zona portuale. In seguito l'autista del mezzo pesante non si sarebbe poi fermato per prestare assistenza.

Secondo il racconto dell'equipaggio a bordo del mezzo di soccorso, l'ambulanza, con medico, si dirigeva in direzione Calambrone per un servizio di soccorso: mentre si stava per immettere su un ponte è stata urtata su una fiancata dal camion, che poi avrebbe proseguito per la sua strada senza fermarsi.

Non ci sono feriti, ma ci sono danni all'ambulanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per cercare di rintracciare il mezzo pesante coinvolto nel sinistro.

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