Castelfiorentino festeggia il 25 aprile: il programma

Castelfiorentino festeggia il 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione, con alcune novità. Il corteo automobilistico per la deposizione di alloro nelle frazioni sarà infatti per la prima volta al mattino, mentre la cerimonia e il corteo a piedi nel capoluogo si terranno come di consueto nel pomeriggio. Il ritrovo con le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e della Resistenza è previsto alle ore 11.00 al Parcheggio di via Irma Bandiera, nei pressi del PalaBetti (Palazzetto dello Sport). Da qui il corteo automobilistico si dirigerà al Cimitero Comunale per la deposizione di una corona di alloro alla tomba di Nello Niccoli, per poi spostarsi a Petrazzi (Caduti in Guerra), quindi a Granaiolo (cippo di Aladino Bartaloni), e a Castelnuovo d’Elsa (Caduti in Guerra) con successiva sosta al “Fiore del partigiano” (giardini ex scuola elementare Castelnuovo), e infine a Dogana (lapide Mario Bustichini).

Alle 12.30 è in programma il “Pranzo Partigiano” al Circolo “Puppino” (antipasto “Puppino”, pappardelle al ragù di cinta senese, arrosto di maiale ripieno, patate al forno, gelato, acqua, vino, caffè, costo 25 euro prenotazioni 339.1165723).

Nel pomeriggio, il ritrovo in Piazza Gramsci è fissato alle 16.30. Da qui partirà il corteo a piedi per la deposizione di corone di alloro alla lapide di Giuseppe Garibaldi (piazza del Popolo), alla targa dei sette antifascisti arrestati nel 1943 (via Terino), al cippo di Cesare Manetti e al Monumento ai caduti (piazza Gramsci). A seguire in Piazza Gramsci il Concerto della Filarmonica “G. Verdi” e la Celebrazione della ricorrenza con interventi della Sindaca, Francesca Giannì, del presidente dell’ANPI, Marco Cappellini e la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La celebrazione della ricorrenza è promossa dal Comune di Castelfiorentino, in collaborazione con ANPI e lo SPI CGIL (Lega “Alvaro Bianchi” di Castelfiorentino) e le scuole del territorio.

“Quest’anno – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – abbiamo celebrato l’80 anniversario della “prima volta al voto” delle donne, con la riscoperta del ruolo svolto dalle donne di Castelfiorentino nella lotta di Liberazione. Pertanto, anche per motivi logistici legati alla concomitanza con il mercato settimanale, abbiamo pensato di far partire il corteo automobilistico al mattino dal parcheggio di via Irma Bandiera, partigiana medaglia d’oro della Resistenza, che ha sacrificato la propria vita alla lotta per la Libertà. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’organizzazione di questa ricorrenza, che ha sempre rivestito un ruolo del tutto speciale nella storia della nostra comunità.”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa