Confagricoltura Toscana apre confronto sulle aree per le rinnovabili

La nuova normativa sulle fonti rinnovabili e la definizione delle aree idonee saranno al centro della prossima puntata della rubrica “Toscana&Agricoltura”, promossa da Confagricoltura Toscana, in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 10.30 in diretta televisiva su Italia 7 (canale 19 del digitale terrestre) e in live streaming sul canale YouTube di Confagricoltura Toscana.

“Da poche settimane – spiega Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Toscana - è pienamente in vigore la nuova disciplina che introduce importanti novità sui regimi autorizzativi, sulle aree idonee e sugli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici: un provvedimento atteso da tempo e ritenuto necessario per fare chiarezza su un tema strategico per il futuro energetico e agricolo del territorio”.

“Il Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili – continua Baldelli - impegna ora le Regioni a definire, entro la primavera, ulteriori aree idonee rispetto a quelle già individuate a livello nazionale, a precisare le cosiddette aree di accelerazione e ad allineare le procedure autorizzative. Si tratta di un impegno complesso, caratterizzato da numerosi elementi di incertezza e criticità applicative”.

“Il provvedimento – prosegue il presidente - pone una particolare attenzione alla tutela delle produzioni agricole, che in alcuni casi potrà incidere concretamente sulla realizzazione degli interventi energetici. Parallelamente, vengono introdotte misure di semplificazione amministrativa, con procedimenti autorizzativi snelliti e nuovi strumenti affidati alle amministrazioni pubbliche per bloccare interventi su aree agricole considerate di pregio, oltre alle limitazioni previste per i siti sottoposti a tutela”.

“Un quadro articolato – aggiunge Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana - che richiede competenze specifiche e un confronto continuo tra istituzioni, mondo agricolo e operatori del settore energetico, considerato che le scelte che verranno adottate avranno ricadute concrete e durature sul territorio”.

Proprio per questo Confagricoltura Toscana ha scelto di dedicare la prossima puntata della rubrica “Toscana&Agricoltura” a questi temi, con l’obiettivo di favorire un momento di approfondimento e confronto sulle opportunità e sulle criticità legate alla nuova normativa.

Ad aprire l’incontro sarà Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Toscana. Interverranno Brenda Barnini, consigliera regionale della Toscana e presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale, Alessandro Capecchi, consigliere regionale della Toscana, e Donato Rotundo, direttore Area Sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura. Modererà Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana.

Fonte: Ufficio stampa