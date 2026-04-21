'Conoscere la Borsa', premiato team del Cattaneo a Ravenna

Per tre giorni Ravenna ha ospitato il meeting nazionale di “Conoscere la Borsa 2025/26”, il concorso di educazione finanziaria promosso da Acri e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Oltre cento partecipanti, tra studenti, docenti e rappresentanti delle Fondazioni di origine bancaria, hanno preso parte all’iniziativa.

Momento centrale è stata la premiazione dei team vincitori, svoltasi martedì 24 marzo nella Sala Corelli del Teatro Alighieri. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Acri Giovanni Azzone e Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e dell’ABI. In questa occasione sono state premiate le sedici squadre meglio classificate a livello territoriale, selezionate tra oltre mille gruppi iscritti provenienti anche da altri Paesi europei. Il progetto porta l’educazione finanziaria nelle scuole attraverso attività pratiche: gli studenti operano su una piattaforma digitale che simula i mercati reali, gestendo un capitale virtuale e confrontandosi con dinamiche concrete di investimento. Le squadre migliori accedono alla finale nazionale e, per il primo classificato assoluto, anche a quella europea. Accanto alla premiazione, il programma ha offerto momenti formativi e culturali.

I partecipanti hanno seguito un incontro sulla sicurezza digitale, visitato il campus universitario e scoperto i principali luoghi simbolo della città, tra cui la Biblioteca Classense e l’area dantesca. L’ultima giornata si è conclusa con un’attività didattica e una sfida finale su temi economico-finanziari. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato il referente del progetto, Dott. Leonetto Corti, ha presentato a Ravenna gli studenti del team “Part Time”, risultato vincitore per l’IT C. Cattaneo, formato da Filippo Montagnani (capitano), Matteo Presti e Riccardo Divito della classe 4A indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, accompagnati dal loro insegnante di Economia Aziendale Prof. Francesco Belcari. Gli studenti, accompagnati dal loro docente, hanno espresso soddisfazione per un’esperienza che li ha avvicinati in modo concreto al mondo della finanza, oltre a offrire un’importante occasione di crescita e confronto.

Fonte: Ufficio stampa