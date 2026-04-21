Convocata l'assemblea dei soci della Pubblica Assistenza di Santa Croce

L'Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno, Organizzazione Di Volontariato con sede in Largo U. Bonetti n. 5, ha formalmente convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il prossimo martedì 28 aprile 2026. La riunione si terrà presso la sede legale dell'ente, nella stessa piazza del centro pisano.

Come da prassi statutaria, la convocazione prevede una prima chiamata lunedì 27 aprile alle ore 01:30, con successiva seconda convocazione alle ore 21:30 dello stesso giorno, che andrà deserta in favore della sessione del giorno seguente.

Ordine del giorno

Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

Nomina degli scrutatori per le votazioni

Relazione del Presidente della Pubblica Assistenza

Bilancio consuntivo 2025: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, relazione dell'organo di controllo e deliberazioni relative

Bilancio preventivo 2026, relazione dell'organo di controllo e deliberazioni relative

Presentazione del Bilancio Sociale

Quote associative per la campagna tesseramento 2027 e termine ultimo per il pagamento

Nomina del Collegio dei Probiviri

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

Nomina della Commissione Elettorale

Varie ed eventuali